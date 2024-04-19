Türkiye’nin gündemine oturan babalık davası! Adı geçen isim Ümit Besen mi? Müge Anlı’ya konuştu

Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı’yı bulmak için Müge Anlı’nın programına konuk oldu. Dün yayında ortaya atılan iddiada Duygu Nebioğlu’nun Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan’ın babasının başka bir ünlü olduğu öne sürüldü. Konuyla ilgili Ümit Besen’in adı geçince usta sanatçıdan açıklama gecikmedi.

Oyuncu Metin Akpınar’ın 35 yıl önce ikiz kızları ortaya çıkmıştı. DNA testiyle babasının Akpınar olduğunu resmiyete kavuşturan Duygu Nebioğlu, annesini aramak için Müge Anlı’nın yayınına katıldı.

DUYGU NEBİOĞLU: ANNE BANA ULAŞ LÜTFEN

Annesi Suphiye Orancı’ya programda seslenen Duygu Nebioğlu, “Bana lütfen ulaş, ekrana çıkmasan da benimle iletişime geçmeni istiyorum. Kim ne diyorsa boşver, senelerdir ben neler dinliyorum. Artık bitir. Ben de hayatıma devam etmek istiyorum, umarım bu çağrıma cevap verirsin. Ben buradan umutsuz şekilde ayrılmak istemiyorum. Biz bir araya geldiğimiz zaman ne kadar güçlü olduğumuzu göreceksin” dedi.

Müge Anlı - Duygu Nebioğlu

SUPHİYE ORANCI BULUNDU

Suphiye Orancı ise bu çağrıya kulak asmadı. Müge Anlı’nın Almanya’da yaşayan bir izleyicisi Oracı’nın yaşadığı adrese giderek yıllardır kayıp olan kadına ulaştı. Ancak Orancı, “Kocam evde, bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum” dedi ve daha sonra ise rahatsız olduğunu belirterek polis çağırdı.

"BABASI UĞUR DÜNDAR DEĞİL BAŞKA BİR SANATÇI"

Öte yandan Suphiye Orancı’nın arkadaşı olduğunu söyleyen Zeynep isimli bir kadın yayına katıldı ve “Dilara’nın babası Uğur Dündar değil, başka bir sanatçı” diyerek kafaları karıştırdı.

Müge Anlı ise “Ben bunları ekrandan söyleyemem, bana yapıldığında kızacağım bir şeyi yapamam. Biz o beyefendiye ulaşalım, beyefendi ne diyorsa ona göre yarın söyleyelim. Bu da çok ünlü bir sanatçı” diyerek konuyu tekrar gündeme getireceklerini söyledi.

Ümit Besen

ÜMİT BESEN KONUŞTU: ADIMIN ANILMASINDAN RAHATSIZ OLDUM

İddiaların ardından Duygu Nebioğlu’nun ablası Dilara Gülatan’ın babasının Ümit Besen olabileceği öne sürüldü. Müge Anlı bugünkü yayında ise Ümit Besen’e ulaştıklarını belirtti ve ünlü sanatçının kendisinden gelen cevabı paylaştı. Besen, Suphiye Orancı’yı tanımadığını söyleyerek “Böyle bir olayda adımın anılmasından rahatsız oldum. Adı geçen hanımefendiyle hiçbir alakam ve tanışıklığım yoktur. Bu zamana kadar kariyerimde tertemiz geçmişimle bilinirim. Müge Hanım duruma açıklayıcı yaklaşsa da bahsi geçen konudan adımın dahi geçmesinden çok müteessirim” dedi.

Dilara Gülatan - Uğur Dündar

UĞUR DÜNDAR’DAN DNA TESTİYLE CEVAP

Öte yandan Sabah Gazetesi’ne röportaj veren Duygu Nebioğlu, “Annemin 6 çocuğu var. İkisi Almanya'daki evliliğinden. 4 kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı. Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var annemin. Bir ablamın da babası çok ünlü bir isim ve medya dünyasından. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor” demişti. Nebioğlu’nun bahsettiği kişinin Uğur Dündar olduğu öne sürülmüştü. Ancak Dündar, DNA testinde biyolojik baba olmadığının kanıtlandığını paylaştı.