Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Magazin > Ünlü aktör Will Smith’ten Kuran-ı Kerim açıklaması: Yalınlığını çok sevdim

Ünlü aktör Will Smith’ten Kuran-ı Kerim açıklaması: Yalınlığını çok sevdim

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ünlü aktör Will Smith’ten Kuran-ı Kerim açıklaması: Yalınlığını çok sevdim

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü oyuncu Will Smith, İslamiyet ile ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Başarılı Hollywood yıldızı, ramazan ayında konuk olduğu bir programda “Kuran-ı Kerim’in yalınlığını çok sevdim. Çok net, kristal berraklığında. Herhangi bir yanlış anlaşılma yaşayarak uzaklaşmak çok zor” dedi.

ABD’li oyuncu Will Smith, Mısırlı gazeteci Amr Adeeb'in sunduğu Big Time Podcast'inde konuştu.  Programda İslamiyetle ilgili konuşan Smith, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuduğunu açıkladı.

“KURAN-I KERİM ÇOK NET”

Ramazan ayında yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Will Smith programda “Kuran-ı Kerim’in yalınlığını çok sevdim. Çok net, kristal berraklığında. Herhangi bir yanlış anlaşılma yaşayarak uzaklaşmak çok zor” şeklinde konuştu.

Ünlü aktör Will Smith’ten Kuran-ı Kerim açıklaması: Yalınlığını çok sevdim - 1. Resim

MANEVİYATA YÖNELDİ

Usta oyuncu iki yıl önce Oscar töreninde Chris Rock'a attığı tokatla hafızalara kazınmıştı. 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edilen Smith, yaşadığı zorluklarla başa çıkmak için maneviyata döndüğünü söylemişti.

Ünlü aktör Will Smith’ten Kuran-ı Kerim açıklaması: Yalınlığını çok sevdim - 2. Resim

PİŞMANLIK VE ÖZÜR VİDEOSU

Ödül töreninde Chris Rock’a tokat atan Will Smith, daha sonra paylaştığı bir videoda pişmanlığını dile getirmişti. Rock’tan özür dileyen Smith, “Chris, senden özür dilerim. Davranışım kabul edilemezdi ve ne zaman konuşmaya hazır olursan buradayım. Chris’in annesine ve ailesine de özür dilemek istiyorum. O an fark etmediğin şeylerden biri de bu hareketin ne kadar insanı kırabileceğiydi” şeklinde konuşmuştu.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kızıl Goncalar dizisindeki ‘ramazan’ sahnesi gündem oldu! Sosyal medyada tepki yağdı - MagazinKızıl Goncalar dizisindeki ‘ramazan’ sahnesi gündem oldu! Sosyal medyada tepki yağdıYasemin Allen'ın erkek arkadaşı 'ajan' çıktı! İlişkisini saklamıyor - MagazinYasemin Allen'ın erkek arkadaşı 'ajan' çıktı!Prens William'ın Kate Middleton'ı aldattı mı? İddiaların odağındaki Leydi Rose Hanbury sessizliğini bozdu - MagazinDedikoduları dinmiyor: 'Aldatma' iddialarına açıklamasResmi nikahlı olmayan eşi annesiyle kaçtı! Ortaya çıkan TikTok görüntüleri Müge Anlı’yı çileden çıkardı - MagazinResmi nikahlı olmayan eşi annesiyle kaçtı! Ortaya çıkan TikTok görüntüleri Müge Anlı’yı çileden çıkardıFerman Akgül, TOGG’la poz vermesini eleştiren sanatçılara açtığı davayı kaybetti - MagazinFerman Akgül, TOGG’la poz vermesini eleştiren sanatçılara açtığı davayı kaybettiÜnlü oyuncunun kardeşiyle benzerliği şaşırttı! Onları şimdi herkes tanıyor - MagazinÜnlü oyuncunun kardeşiyle benzerliği şaşırttıGelinim Mutfakta’da uçuk istek! Kayınvalidesi şaşırdı, Nursel Ergin de kayıtsız kalamadı - MagazinGelinim Mutfakta’da uçuk istek! Kayınvalidesi şaşırdı, Nursel Ergin de kayıtsız kalamadıGigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Umre ziyaretinde: Allah’ın emri, minnettarım - MagazinGigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Umre ziyaretinde: Allah’ın emri, minnettarım“Survivor’da kalmayı en çok isteyen benim” demişti! Kötü haber geldi, sakatlığı tehlikeli - Magazin“Survivor’da kalmayı en çok isteyen benim” demişti! Kötü haber geldi, sakatlığı tehlikeliAleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Yunus Emre’nin eşini hedef aldı! Beria Özden’den cevap gecikmedi: Günah geçişi başka birini bulun - MagazinAleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Yunus Emre’nin eşini hedef aldı! Beria Özden’den cevap gecikmedi: Günah geçişi başka birini bulun
Sonraki Haber Yükleniyor...