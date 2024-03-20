Ünlü aktör Will Smith’ten Kuran-ı Kerim açıklaması: Yalınlığını çok sevdim

Dünyaca ünlü oyuncu Will Smith, İslamiyet ile ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Başarılı Hollywood yıldızı, ramazan ayında konuk olduğu bir programda “Kuran-ı Kerim’in yalınlığını çok sevdim. Çok net, kristal berraklığında. Herhangi bir yanlış anlaşılma yaşayarak uzaklaşmak çok zor” dedi.

ABD’li oyuncu Will Smith, Mısırlı gazeteci Amr Adeeb'in sunduğu Big Time Podcast'inde konuştu. Programda İslamiyetle ilgili konuşan Smith, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuduğunu açıkladı.

“KURAN-I KERİM ÇOK NET”

Ramazan ayında yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Will Smith programda “Kuran-ı Kerim’in yalınlığını çok sevdim. Çok net, kristal berraklığında. Herhangi bir yanlış anlaşılma yaşayarak uzaklaşmak çok zor” şeklinde konuştu.

MANEVİYATA YÖNELDİ

Usta oyuncu iki yıl önce Oscar töreninde Chris Rock'a attığı tokatla hafızalara kazınmıştı. 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edilen Smith, yaşadığı zorluklarla başa çıkmak için maneviyata döndüğünü söylemişti.

PİŞMANLIK VE ÖZÜR VİDEOSU

Ödül töreninde Chris Rock’a tokat atan Will Smith, daha sonra paylaştığı bir videoda pişmanlığını dile getirmişti. Rock’tan özür dileyen Smith, “Chris, senden özür dilerim. Davranışım kabul edilemezdi ve ne zaman konuşmaya hazır olursan buradayım. Chris’in annesine ve ailesine de özür dilemek istiyorum. O an fark etmediğin şeylerden biri de bu hareketin ne kadar insanı kırabileceğiydi” şeklinde konuşmuştu.