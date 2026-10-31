Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Nev'in ailesi ve mirasıyla ilgili ortaya atılan iddialar gündem oldu. Sanatçının uzun yıllardır görüşmediği iddia edilen ağabeyi Zeyyat Doğansoy'un miras işlemleri için harekete geçtiği ve kardeşinin özel eşyalarıyla ilgilendiği öne sürülürken, avukatından iddialara ilişkin açıklama geldi.

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Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan şarkıcının vefatının ardından aile ilişkileri ve mal varlığına ilişkin çeşitli iddialar gündeme bomba gibi düştü. İki kardeş arasındaki anlaşmazlığın anneleri Tülin Doğansoy'un hastalığı döneminde başladığı ve ikilinin 2024 yılında annelerinin hayatını kaybetmesinin ardından da görüşmediği öne sürüldü.

Ünlü şarkıcı Nev mirasıyla gündemde! Görüşmediği ağabeyi evine mi gitti? Avukatından açıklama geldi

KARDEŞİYLE GÖRÜŞMEDİĞİ İDDİASI

Nev'in hastalığı sırasında kendisini ziyaret etmek isteyen ağabeyiyle görüşmeyi kabul etmediği ve yanına alınmaması için talimat verdiği de öne sürülen iddialar arasında yer aldı.

MAL VARLIĞINI TESPİT ETMEK İÇİN EVİNE GİTTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Sanatçının hayatını kaybetmesiyle birlikte ağabeyinin, Nev’in ikametgahına giderek mal varlığının tespiti için kişisel eşyalarını incelediği ileri sürüldü. Ağabey Doğansoy’un, kardeşine ait araç, konut ve Bodrum’daki yazlık gayrimenkul için veraset işlemlerini başlattığı, bu süreçte Nev’in yakın arkadaşlarının eve girmesine engel olduğu iddialar arasında yer aldı.

Öte yandan ağabeyinin, ünlü şarkıcının değerli gitar koleksiyonunu satışa çıkarmayı planladığı da ortaya atılan iddialar arasında yer aldı.

Ünlü şarkıcı Nev mirasıyla gündemde! Görüşmediği ağabeyi evine mi gitti? Avukatından açıklama geldi

AVUKATINDAN İDDİALARA CEVAP GELDİ

Gündeme gelen iddiaların ardından Mehmed Zeyyad Doğansoy'un avukatı Gizem Sonay Kutlu Eryılmaz yazılı bir açıklama yaptı.

İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Eryılmaz, aile içinde herhangi bir kırgınlık veya husumet bulunmadığını vurguladı. Eryılmaz, miras işlemlerinin kişisel bir girişim olmadığını, yasal zorunluluklar kapsamında yürütüldüğünü belirtti. Aileye yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını yineleyen Eryılmaz, Nev'in hatırasına ve aile mahremiyetine zarar veren haberleri yapan kişi ve kurumlara karşı hukuki haklarını kullanacaklarını bildirdi.

Ünlü şarkıcı Nev mirasıyla gündemde! Görüşmediği ağabeyi evine mi gitti? Avukatından açıklama geldi

Nev'in Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Avukat Gizem Sonay Kutlu Eryılmaz şu ifadelerde bulundu:

"Bugün sabah saatlerinde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, müvekkilimiz Mehmed Zeyyad Doğansoy ve sevgili kardeşi Nev’in (Nevzat Doğansoy) vefatının ardından ailesi ve mal varlığı hakkında ortaya atılan iddialar tamamen mesnetsiz, gerçek dışı ve iyi niyet unsurları bulundurmamaktadır. Sevgili Nev rahatsızlık süreci boyunca ağabeyi Mehmed Zeyyad Doğansoy, yengesi, yeğenleri ve tüm sevenleriyle bir arada olmuş; derin bir sevgi, bağ ve dayanışma içinde bu dünyadan ayrılmıştır. Aile içinde iddia edildiği gibi herhangi bir küslük, kırgınlık veya husumet asla söz konusu olmamıştır. Sanatçımızın vefatının ardından başlatılan yasal süreçler, iddia edildiği gibi şahsi bir mal varlığı tespiti veya acele bir miras paylaşımı değil; devletin ve resmi kurumların yasal olarak zorunlu kıldığı prosedürlerdir. Tüm bu resmi süreçler, tarafımızca ve mali müşavirler tarafından titizlikle yürütülmektedir. Kamu hukuku ve resmi işleyiş, yas süreci gözetmeksizin bu işlemlerin kanuni müddet içinde hızla tamamlanmasını mecburi kılmaktadır. Aile, henüz kayıplarının acısını derinden yaşarken, bu zorlu yas döneminde ortaya atılan asılsız iddialar ve haksız ithamlar aileyi fazlasıyla yıpratmaktadır. Gerçeği yansıtmayan, aile mahremiyetini ve sevgili Nev’in aziz hatırasını zedeleyen bu asılsız haberleri yapan kurum ve kişilere karşı her türlü yasal ve hukuki hakkımızı saklı tuttuğumuzu bildiririz. Basın mensuplarından ve kamuoyundan, ailenin acısına saygı duymalarını ve yalnızca tarafımızca yapılan resmi açıklamalara itibar etmelerini önemle rica ederiz."

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