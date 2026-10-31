Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'nın Sidney kentinde bulunan restoranı, vergi borçları nedeniyle kayyım yönetimine geçti. İngiliz basınından Daily Telegraph'ın haberine göre, Sivrioğlu'nun restoranının Avustralya Vergi Dairesi'ne 2 milyon 60 bin Avustralya doları (yaklaşık 72,4 milyon TL) borcu bulunuyor.

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MasterChef yarışmasındaki jüri üyeliğiyle tanınan ünlü şef Somer Sivrioğlu, bu kez Avustralya'daki işletmesiyle gündeme geldi. Sivrioğlu'nun 2015 yılında Sidney'de açtığı Anason isimli restoran, biriken vergi borçları nedeniyle kayyım yönetimine devredildi.

72,4 MİLYON TL’LİK VERGİ BORCU ÇIKTI

İngiliz basınından Daily Telegraph'ın haberine göre, Anason’un Avustralya Vergi Dairesi'ne (ATO) olan borcu 2 milyon 60 bin Avustralya dolarına ulaştı. Yaklaşık 72,4 milyon TL'ye karşılık gelen borç nedeniyle restoranın yönetimine kayyım atandı.

Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun milyonluk borcu çıktı! Avustralya'daki restoranına kayyım atandı

“HAYATTA KALMA MODUNDAYDIK”

Gazeteye konuşan Somer Sivrioğlu, yaklaşık beş yıldır ciddi finansal sıkıntılar yaşadığını belirterek bu süreci ‘hayatta kalma modundaydık’ diyerek tanımladı. Ünlü şef, işletmenin başarılı olmasına rağmen zor bir dönemde vergi borçlarının hızla biriktiğini söyledi. Sivrioğlu, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı:

"Bu çok başarılı bir işletme, ancak ne yazık ki zor bir dönemde hızla biriken vergi borçlarımızı ödeyemedik. Gerçekten devam etmek istiyorum. Küçük işletme yapılandırmasına başvurduk ancak başvurumuz reddedildi. Ardından 30 aylık bir geri ödeme planı için başvurduk ve cevap almadan dört aydan fazla bekledik."

Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun milyonluk borcu çıktı! Avustralya'daki restoranına kayyım atandı

“HİÇBİR ALACAKLIYA TEK KURUŞ BORCUMUZ YOK”

Restoranın tüm mali sorunlara rağmen hizmet vermeyi sürdürdüğünü belirten ünlü şef, "Tedarikçilerimize, personelimize ya da başka hiçbir alacaklıya tek kuruş borcumuz yok. Tek borcumuz ATO'ya" ifadelerini kullandı. Sivrioğlu, restoranı ayakta tutmak ve faaliyetlerine devam etmek istediğini de dile getirdi.

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