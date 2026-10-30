İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen "change oto" operasyonunda ele geçirilen araçlardan birinin ünlü rapçi Ben Fero’nun 2019 yılında klibinde kullandığı araç olduğu ortaya çıktı. Alçaltılmış tavanı, geniş çamurlukları, yuvarlak farları ve özel tasarım ön ızgarasıyla klasik Amerikan otomobil kültürünün izlerini taşıyan araç, dikkat çekti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul merkezli 6 ildeki "change oto" operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin yurt dışından yasa dışı getirdikleri koleksiyon değeri yüksek klasik ve antika araçların şasi numaralarını, Türkiye'de tescilli, ekonomik değeri daha düşük ve kullanım dışı araçların şasi numaralarıyla değiştirerek "change" işlemi yaptıkları belirlenmişti. Ekipler, "change" işlemi yapılan 61 aracı ele geçirmişti. Ele geçirilen araçlar, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sergilenmişti.

7 yıl önce rekor getiren şarkıda yasa dışı iz! Ünlü rapçi Ben Fero'nun klibinden ‘change oto’ çıktı

CHANGE ARAÇ, KLİPTEN ÇIKTI

O araçlardan biri ‘Ben Fero’ olarak tanınan ünlü rapçi Ferhat Yılmaz’ın klibinden çıktı. Şarkıcı Ben Fero’nun 2019 yılında yayınlanan ‘Demet Akalın’ şarkısına ait klipte kullanılan otomobil, tasarımı, özel modifiye edilmiş gövdesiyle dikkat çekti.

7 yıl önce rekor getiren şarkıda yasa dışı iz! Ünlü rapçi Ben Fero'nun klibinden ‘change oto’ çıktı

ÖZEL TASARIMI DİKKAT ÇEKTİ

Demet Akalın, eski futbolcu Pascal Nouma, YouTuber Berkcan Güven gibi ünlü isimlerin de konuk olduğu klip, İstanbul Çekmeköy'de çekildi. Alçaltılmış tavanı, geniş çamurlukları, yuvarlak farları ve özel tasarım ön ızgarasıyla klasik Amerikan otomobil kültürünün izlerini taşıyan araç, change oto soruşturması kapsamında ele geçirilen araçlar arasında detayları en öne çıkan araçlardan biri oldu.

7 yıl önce rekor getiren şarkıda yasa dışı iz! Ünlü rapçi Ben Fero'nun klibinden ‘change oto’ çıktı

BEN FERO KİMDİR?

25 Şubat 1991 tarihinde Almanya'nın Berlin'den önceki başkenti Bonn şehrinde doğan Ferhat Yılmaz, 1994 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye döndü. 1999 yılında 8 yaşındayken Tupac dinleyerek rap müzikle tanışan Yılmaz, Sabancı Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu.

7 yıl önce rekor getiren şarkıda yasa dışı iz! Ünlü rapçi Ben Fero'nun klibinden ‘change oto’ çıktı

Nisan 2018'de ilk şarkısı Mahallemiz Esmer ile çıkış yapan rapçi, Ağustos 2018'de çıkardığı Kimlerdensin teklisinden sonra, özel bir şirkette satış sorumlusu pozisyonundaki işinden ayrılıp müziğe odaklanmaya karar verdi. Kasım 2018'de 3 2 1 teklisini çıkardı, Aralık 2018'de Spotify'da Türkiye en çok dinlenen şarkılar listesinde 1. sıraya yükseldi.

7 yıl önce rekor getiren şarkıda yasa dışı iz! Ünlü rapçi Ben Fero'nun klibinden ‘change oto’ çıktı

20 Şubat 2019'da daha önce çıkardığı teklileri de kapsayan Orman Kanunları albümünü çıkardı. Albümün yayınlandığı gün Spotify Türkiye Top 50'de ilk 12'de albümün bütün şarkıları yer aldı. Böylece Türkiye'de bir albümdeki bütün şarkıları bu listede olan ilk sanatçı oldu.

7 yıl önce rekor getiren şarkıda yasa dışı iz! Ünlü rapçi Ben Fero'nun klibinden ‘change oto’ çıktı

9 Mayıs 2019'da gerçekleşen 16. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" ödülüne layık görüldü.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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