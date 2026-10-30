İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen 'change oto' operasyonunda, yurt dışından kaçak getirilen klasik ve antika otomobillerin şasi numaralarını değiştirerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 35 şüpheli gözaltına alındı. Usulsüz raporlarla araçlara yasal görünüm kazandırıldığı belirlenirken operasyon kapsamında 61 otomobile el konuldu.

Özetle Kaydet a- | +A

İstanbul merkezli 6 şehirde yapılan operasyonda, atıl haldeki otomobillerin eşasi numaralarını yurt dışından getirilen koleksiyonluk otomobillerde kullanarak "change oto" dolandırıcılığı yaptıkları suçlamasıyla 35 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, İstanbul ve İzmir'de şüphelilerin yurt dışından yasa dışı getirdikleri koleksiyon değeri yüksek klasik ve antika otomobillerin şasi numaralarını, Türkiye'de tescilli, ekonomik değeri daha düşük ve kullanım dışı otomobillerin şasi numaralarıyla değiştirerek "change" işlemini yaptıkları tespit edildi.

Çalışmalarda, otomobillerin tescil bilgilerindeki uyumsuzlukları gidermek için Makina Mühendisleri Odasına bağlı bazı mühendisler tarafından usulsüz hazırlanan raporların aynı noterliklere ibraz edilerek "change" işlemi gerçekleştirilen otomobillere tescil belgesi alındığı belirlendi.

İstanbul merkezli 6 ilde 'change oto' operasyonu! 35 gözaltı, 61 araca el konuldu

YASAL GÖRÜNÜM KAZANDIRIYORLAR

Zanlıların bu yöntemle yasa dışı işlemlere yasal görünüm kazandırmaya çalıştıkları ve söz konusu otomobilleri iyi niyetli üçüncü şahıslara satarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Soruşturma çerçevesinde şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kurulan örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" ile "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bunun sonrasında İstanbul, Batman, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Sakarya'da eş zamanlı yapılan operasyonda 35 şüphelinin tamamı yakalandı. Aramalarda bir zanlının evinde 97 fişek bulundu.

Ekipler, "change" işlemi yapılan 61 otomobili de ele geçirdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala