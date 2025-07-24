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Ünlü şarkıcı Nurettin Rençber'in acı günü! Doktor yeğeni evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ünlü şarkıcı Nurettin Rençber&#039;in acı günü! Doktor yeğeni evinde ölü bulundu
Erdemli, Mersin, Otopsi, Haber
Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şarkıcı Nurettin Rençber'in Mersin'in Erdemli ilçesinde aile sağlığı merkezinde görev yapan yeğeni Dr. Osman Aydın, evinde ölü bulundu.

Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesindeki aile sağlığı merkezinde görevli doktorlardan Dr. Osman Aydın, aile sağlığı merkezine gelmeyince mesai arkadaşları kaldığı sitenin yetkililerine haber verdi.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Bunun üzerine site görevlisi evi kontrol edince doktorun evinden çıkmadığı anlaşıldı. Olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri çağrıldı. Eve giren ekipler doktorun cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Dr. Osman Aydın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Aydın'ın tek başına yaşadığı, sanatçı Nurettin Rençber'in de yeğeni olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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