Ünlü sunucu Ali İhsan Varol dolandırıldı

Kelime Oyunu isimli yarışma programının eski sunucusu Ali İhsan Varol, dolandırıcıların hedefi oldu. Ünlü sunucu dolandırıldığını "Biz yandık, siz yanmayın" sözleriyle duyurdu.

Kelime Oyunu isimli yarışma programıyla tanınan ve yıllarca programı başarıyla göğüsleyen sunucu Ali İhsan Varol'da dolandırıcılardan nasibini aldı.

DEPO VE OFİSİN YERİNDE YELLER ESİYOR

Ali İhsan Varol ünlü bir markanın ismini kullanan hayali siteden alışveriş yaptı. Ünlü sunucu firmanın depo ve ofis adresine gittiğinde dolandırıldığını anladı.

"BİZ YANDIK SİZ YANMAYIN"

Sosyal medya hesabından tatsız olayı paylaşan Ali İhsan Varol "Dolandırıldık… bu siteden alışveriş yapmayınız… Depo ve ofis adreslerinde yeller esiyor… E-ofis dedikleri söz konusu AVM' nin kendilerinden haberi bile yok. Her tarafa şikayet ettik ama site hala aktif. Biz yandık siz yanmayın" sözleriyle takipçilerini uyardı.