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    • Haberler > Magazin > Ünlü sunucu Ali İhsan Varol dolandırıldı

    Ünlü sunucu Ali İhsan Varol dolandırıldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ünlü sunucu Ali İhsan Varol dolandırıldı
    Kelime Oyunu, Ali İhsan Varol, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kelime Oyunu isimli yarışma programının eski sunucusu Ali İhsan Varol, dolandırıcıların hedefi oldu. Ünlü sunucu dolandırıldığını "Biz yandık, siz yanmayın" sözleriyle duyurdu.

    Kelime Oyunu isimli yarışma programıyla tanınan ve yıllarca programı başarıyla göğüsleyen sunucu Ali İhsan Varol'da dolandırıcılardan nasibini aldı. 

    DEPO VE OFİSİN YERİNDE YELLER ESİYOR

    Ali İhsan Varol ünlü bir markanın ismini kullanan hayali siteden alışveriş yaptı. Ünlü sunucu firmanın depo ve ofis adresine gittiğinde dolandırıldığını anladı.

    Ünlü sunucu Ali İhsan Varol dolandırıldı - 1. Resim

    "BİZ YANDIK SİZ YANMAYIN"

    Sosyal medya hesabından tatsız olayı paylaşan Ali İhsan Varol "Dolandırıldık… bu siteden alışveriş yapmayınız… Depo ve ofis adreslerinde yeller esiyor… E-ofis dedikleri söz konusu AVM' nin kendilerinden haberi bile yok. Her tarafa şikayet ettik ama site hala aktif. Biz yandık siz yanmayın" sözleriyle takipçilerini uyardı.

    Ünlü sunucu Ali İhsan Varol dolandırıldı - 2. Resim

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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