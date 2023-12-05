Usta aktör Nicolas Cage emekli olacağını duyurdu

5 Aralık 2023 13:41 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 13:42

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: People

Kariyeri boyunca Leaving Las Vegas, Face/Off, Ghost Rider, The Rock gibi birçok ses getiren yapımda rol alan Nicolas Cage, beyazperdedeki ışıltılı kariyerini sonlandırmaya hazırlanıyor.

Ocak ayında 60 yaşına basacak olan aktör, son filmi Dream Scenario'nun gösterime girmesinden önce Vanity Fair'e verdiği röportajda oyunculuğu bırakacağının sinyallerini verdi. Başarılı isim röportajında “Son üç ya da dört filmim” şeklinde konuştu.

Sinema ile söylemesi gerekenleri söylediğini ve film sektörünü elinden geldiğince ileri götürdüğünü belirten aktör ve yapımcı, babasının 2009 yılında kalp krizi geçirdikten sonra 75 yaşında hayatını kaybettiğini ve bunu göz önüne aldığında kendisinin de yalnızca 15 yılı kaldığını belirtti.

“AİLEMLE VAKİT GEÇİRMEK İSTİYORUM”

Cage, “Ne kadar zamanım kaldığını değerlendiriyordum. 'Tamam, babam 75 yaşında öldü, ben de 60 yaşına gireceğim' diye düşündüm. Şanslıysam belki 15 yılım var, umarım daha da fazla. Babamı model alarak bu 15 yılda ne yapmak istiyorum?” diye düşündüğünü söyledi.

Cage bu sorunun cevabının ‘çok net bir şekilde ortaya çıktığını’ söyledi. Üç çocuk sahibi olan ünlü oyuncu, “Ailemle vakit geçirmek istiyorum” dedi.

SAYISIZ FİLMDE ROL ALDI VE ÖDÜLLERİ KUCAKLADI

Nicolas Cage, popüler filmlerle daha geniş kitlelerin ilgisini çekmeden önce, Leaving Las Vegas (1995) filminde bir alkolik Hollywood yazarı olarak performansıyla bir Akademi Ödülü, Altın Küre ve Screen Actors Guild Ödülü aldı.

Face/Off (1997), Con Air (1997) ve Melekler Şehri (1998). Charlie ve Donald Kaufman'ın uyarlamasında (2002) performansıyla ikinci Akademi Ödülüne aday oldu.

2002 yılında Deauville Film Festivali'nde Büyük Özel Ödül'e aday gösterilen Sonny filmini yönetti. Cage, Vampirin Gölgesi (2000) ve David Gale'in Hayatı (2003) gibi filmler üreten yapım şirketi Saturn Films'in sahibidir.