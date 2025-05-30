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Usta oyuncunun vefat ettiğine yönelik haberler yalanlandı! Ahmet Mekin'in torunundan açıklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Usta oyuncunun vefat ettiğine yönelik haberler yalanlandı! Ahmet Mekin&#039;in torunundan açıklama
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminde canlandırdığı 'Cemşit' karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Mekin (92), 10 gün önce kalça kemiği kırığı ameliyatı olmuştu. Yeşilçam oyuncusu Lale Belkıs, sosyal medyada dolaşan asılsız bir söylenti üzerine usta sanatçının vefat ettiğini sandı. Belkıs'ın 'vefat' paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Ancak gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. Ahmet Mekin'in torunu Mekin Sezer'den iddialara cevap geldi.

Lale Belkıs, 10 gün önce kalça kemiği kırığı ameliyatı olan meslektaşı Ahmet Mekin'in vefat ettiğine yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kısa süre sonra söz konusu haberin gerçek olmadığı ortaya çıktı.

Usta oyuncunun vefat ettiğine yönelik haberler yalanlandı! Ahmet Mekin'in torunundan açıklama - 1. Resim

"DEDEM VEFAT ETMEDİ"

Habertürk'ün ulaştığı Ahmet Mekin'in torunu Mekin Sezer, söylentiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Dedem, son derece sağlıklı. Vefat etmedi" dedi.

BAŞ SAĞLIĞI MESAJI PAYLAŞIP, SİLDİ

Lale Belkıs'ın kısa süre sonra Instagram hesabından kaldırdığı paylaşımda, "Ahmet Mekin... Az kaldık. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüm. Beraber onur ödüllerimizi almıştık. Saygın, usta bir sanatçıydı. Mekânı cennet, huzur içinde uyusun..." ifadeleri yer aldı.

Usta oyuncunun vefat ettiğine yönelik haberler yalanlandı! Ahmet Mekin'in torunundan açıklama - 2. Resim

"GAYET SAĞLIKLI"

Talat Bulut da konuya açıklık getirdi. Ünlü oyuncu, Lale Belkıs'ın paylaşımına, "Ahmet ağabeyle şimdi konuştum. Gayet sağlıklı" yorumunu yazdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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