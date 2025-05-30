Usta oyuncunun vefat ettiğine yönelik haberler yalanlandı! Ahmet Mekin'in torunundan açıklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Mayıs 2025 08:56 - Güncelleme: 30 Mayıs 2025 09:05 - Güncelleme:

'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminde canlandırdığı 'Cemşit' karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Mekin (92), 10 gün önce kalça kemiği kırığı ameliyatı olmuştu. Yeşilçam oyuncusu Lale Belkıs, sosyal medyada dolaşan asılsız bir söylenti üzerine usta sanatçının vefat ettiğini sandı. Belkıs'ın 'vefat' paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Ancak gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. Ahmet Mekin'in torunu Mekin Sezer'den iddialara cevap geldi.

Lale Belkıs, 10 gün önce kalça kemiği kırığı ameliyatı olan meslektaşı Ahmet Mekin'in vefat ettiğine yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kısa süre sonra söz konusu haberin gerçek olmadığı ortaya çıktı. "DEDEM VEFAT ETMEDİ" Habertürk'ün ulaştığı Ahmet Mekin'in torunu Mekin Sezer, söylentiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Dedem, son derece sağlıklı. Vefat etmedi" dedi. İlgili Haber Apar topar ameliyata alınmıştı! Ahmet Mekin'in sağlık durumuna dair açıklama geldi BAŞ SAĞLIĞI MESAJI PAYLAŞIP, SİLDİ Lale Belkıs'ın kısa süre sonra Instagram hesabından kaldırdığı paylaşımda, "Ahmet Mekin... Az kaldık. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüm. Beraber onur ödüllerimizi almıştık. Saygın, usta bir sanatçıydı. Mekânı cennet, huzur içinde uyusun..." ifadeleri yer aldı. "GAYET SAĞLIKLI" Talat Bulut da konuya açıklık getirdi. Ünlü oyuncu, Lale Belkıs'ın paylaşımına, "Ahmet ağabeyle şimdi konuştum. Gayet sağlıklı" yorumunu yazdı. İlgili Haber İki yıl önce eşini kaybeden Ahmet Mekin'in söyledikleri yürek yaktı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş