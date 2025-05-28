Uyuşturucuya özendirmekle yargılanan "Lvbel C5" lakaplı rapçi hakkında karar
Şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan "Lvbel C5" lakabıyla tanınan rapçi Süleyman Burak Bodur, Kocaeli'de kaldığı cezaevinden tahliye edildi.
Kocaeli'de, "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan yargılanmasına başlanan "Lvbel C5" lakablı rap şarkıcısı Süleyman Burak Bodur tahliye edildi.
Gebze 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sosyal medya platformlarında "Lvbel C5" adıyla tanınan tutuklu sanık Bodur ve avukatı katıldı. Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Bodur, hakkındaki suçlamayı reddetti.
Bodur'un tahliyesine karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
NE OLMUŞTU?
Şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirdiğine dair tespitler bulunan rap şarkıcısı S.B.B, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından 6 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan tutuklanmıştı.