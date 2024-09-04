Yalı Çapkını dizisine yeni soluk: Pelin Akil kadroda! “Bomba gibi bir hikaye geliyor” deyip açıkladı

Dizi severler tarafından ilgiyle izlenen Yalı Çapkını, 3. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Sevilen yapımın yeni bölümlerinde neler olacağı merakla beklenirken, diziye ‘Diyar’ karakterini üstlenecek oyuncu Pelin Akil katıldı. Kadroya dahil olduğu için heyecanlı olduğunu belirten Akil, partneri Mert Ramazan Demir hakkında da konuştu.

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Diren Polatoğulları, Çetin Tekindor, Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını’nın 3. sezon için geri sayım başladı. Dizinin kadrosuna son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam’da rol alan Pelin Akil dahil oldu.

PELİN AKİL: MERT RAMAZAN DEMİR İLE PARTNER OLACAĞIZ

2. Sayfa’da yer alan habere göre; geçtiğimiz akşam eşi Anıl Altan ile evlilik yıldönümünü kutlayan Pelin Akil, mekan çıkışı muhabirlerin sorularına cevap vermeyi ihmal etmedi.

Eşi Anıl Altan’ın “Yeni işi de kutladık” demesi üzerine konu Yalı Çapkını’na da geldi. Çekimlerin başladığını söyleyen Akil, “Çok heyecanlıyım. Yeni bir ekip, güzel arkadaşlıklar... Mert Ramazan Demir ile partner olacağız ama hikayeyle ilgili bir şey söyleyemem. Bomba gibi bir hikaye geliyor” dedi.

YALI ÇAPKINI’NIN DİYAR’I OLACAK

Pelin Akil, Yalı Çapkını’nda Mert Ramazan Demir’in canlandırdığı Ferit’in hayatına girecek ve dizide Diyar rolünü oynayacak.

13 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Öte yandan birbirinden ünlü oyuncuları kadrosunda barındıran dizi, 13 Eylül’de 3. sezonuyla izleyiciyle buluşacak.