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    Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablasıyla olan benzerliği şaşırttı: Güzellik genetik

    Ünlü oyuncu Pınar Deniz, ablasının doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı. Abla Huri Deniz’in Pınar Deniz’e olan benzerliği yorumları da beraberinde getirdi.

    Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablasıyla olan benzerliği şaşırttı: Güzellik genetik
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Vatanım Sensin, Bir Deli Rüzgar gibi dizilerde rol alan Pınar Deniz, şimdilerde Kanal D ekranlarındaki Yargı ile izleyici karşısına çıkıyor. Dizideki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Deniz, son olarak ablasıyla olan benzerliğiyle gündeme geldi.

    Rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren Pınar Deniz, Instagram’ı aktif kullanıyor. Her paylaşımı beğeni yağmuruna tutulan ve pek çok yorum alan oyuncu, ablası Huri Deniz’in doğum gününü sosyal medyadan kutlamayı ihmal etmedi. 

    Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablasıyla olan benzerliği şaşırttı: Güzellik genetik

    GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

    Ablasının fotoğrafını paylaşan oyuncu, “Çabuk ablamın güzelliğine bakın. İyi ki doğdun. Yıllar önce bana yazdığın gibi… Olmaktan, doğmaktan, dönüşmekten korkma. Seni çok seviyorum” notunu düştü. 

    İkilinin birbirine olan benzerlikleri dikkat çekti. Kareyi gören Pınar Deniz’in takipçileri, “Güzellik genetik”, Ailenin tek güzeli Pınar değilmiş” , “İkiz gibiler” gibi yorumlar yaptı. 

    Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablasıyla olan benzerliği şaşırttı: Güzellik genetik

    DÜĞÜN YAKIN

    Öte yandan Pınar Deniz’in özel hayatındaki gelişmeler de merak ediliyor. Ünlü oyuncu uzun süredir meslektaşı Kaan Yıldırım ile birlikte. Deniz, geçtiğimiz yaz ağladığı bir pozu yayınlamış altına ise “İşte öyle bir şey” yazmıştı. O kare sonrası Pınar Deniz’in evlilik teklifi aldığı öne sürülmüştü. İkilinin yakın zamanda birbirlerini aileleriyle tanıştırdığı da konuşulanlar arasında. İlişkisiyle ilgili konuşan Kaan Yıldırım, evlilik hazırlıkları yaptıklarını da doğrulamıştı. 2. Sayfa’ya röportaj veren Yıldırım “Evlilik haberleri doğru, evleniyoruz” şeklindeki kısa açıklamasıyla sevenlerine müjdeyi vermişti. 

    Türkiye Gazetesi /  - Magazin
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    Haberler > Magazin > Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablasıyla olan benzerliği şaşırttı: Güzellik genetik
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