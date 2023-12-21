Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’in ablasıyla olan benzerliği şaşırttı: Güzellik genetik

21 Aralık 2023 11:39 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 11:41

Vatanım Sensin, Bir Deli Rüzgar gibi dizilerde rol alan Pınar Deniz, şimdilerde Kanal D ekranlarındaki Yargı ile izleyici karşısına çıkıyor. Dizideki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Deniz, son olarak ablasıyla olan benzerliğiyle gündeme geldi.

Rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren Pınar Deniz, Instagram’ı aktif kullanıyor. Her paylaşımı beğeni yağmuruna tutulan ve pek çok yorum alan oyuncu, ablası Huri Deniz’in doğum gününü sosyal medyadan kutlamayı ihmal etmedi.

GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Ablasının fotoğrafını paylaşan oyuncu, “Çabuk ablamın güzelliğine bakın. İyi ki doğdun. Yıllar önce bana yazdığın gibi… Olmaktan, doğmaktan, dönüşmekten korkma. Seni çok seviyorum” notunu düştü.

İkilinin birbirine olan benzerlikleri dikkat çekti. Kareyi gören Pınar Deniz’in takipçileri, “Güzellik genetik”, Ailenin tek güzeli Pınar değilmiş” , “İkiz gibiler” gibi yorumlar yaptı.

DÜĞÜN YAKIN

Öte yandan Pınar Deniz’in özel hayatındaki gelişmeler de merak ediliyor. Ünlü oyuncu uzun süredir meslektaşı Kaan Yıldırım ile birlikte. Deniz, geçtiğimiz yaz ağladığı bir pozu yayınlamış altına ise “İşte öyle bir şey” yazmıştı. O kare sonrası Pınar Deniz’in evlilik teklifi aldığı öne sürülmüştü. İkilinin yakın zamanda birbirlerini aileleriyle tanıştırdığı da konuşulanlar arasında. İlişkisiyle ilgili konuşan Kaan Yıldırım, evlilik hazırlıkları yaptıklarını da doğrulamıştı. 2. Sayfa’ya röportaj veren Yıldırım “Evlilik haberleri doğru, evleniyoruz” şeklindeki kısa açıklamasıyla sevenlerine müjdeyi vermişti.