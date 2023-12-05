Yaşar İpek'ten Dilan Polat itirafı! “Engin’e dolarları ver diyordu”

5 Aralık 2023 17:19 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 17:20

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Haber Merkezi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, 5 Kasım’da cezaevine gönderildi.

Bir süredir tutuklu bulunan Dilan-Engin Polat çiftine dair haberler yakından takip ediliyor. Son olarak magazin programı 2. Sayfa’ya konuk olan Yaşar İpek, çiftle ilgili yaşadığı bir olayı anlattı.

“SAZ ARKADAŞLARIM ŞOK GEÇİRDİ”

Daha önce sahne aldığı bir mekanda Dilan Polat ile karşılaştığını belirten İpek, şöyle konuştu:

“Mahsun Kırmızıgül ile birlikte çıktığımız eğlence mekanında sahneye çıktığımızda bir sürü 100’er dolar attılar havaya. Saz arkadaşlarım zaten şok geçirdi. Bu kadar har vurup harman savurulan para alın teriyle kazanılmaz. 3-4 yıl içinde inanılmaz bir yol almışsınız.”

“10 BİN DOLAR HAVADA ATMIŞTIR”

İpek, sunucuların “O gece sahneye ne kadar dolar atıldı tahmini?” şeklinde yönelttiği soruya ise “10 bin dolar havada atmıştır canım. Engin’e ver, ver, ver diyordu. Alıp alıp atıyorlar dolarları. Bir de sosyal medyada parayı böyle kazanın, dürüst olun diye akıl veriyor” şeklinde cevap verdi.

“SİZİ SÜNNET DÜĞÜNÜNDE SAHNEYE ÇIKARACAĞIM”

Ünlü şarkıcı ayrıca Dilan Polat’ın kendilerini en ön sıradan izlediğini ve bir ara “Sizi oğlumun sünnet düğününde sahneye çıkaracağım” dediğini de açıkladı.

Yaşar İpek, “Mahsun Kırmızıgül ile bu teklifi daha sonra aranızda konuştunuz mu?” sorusuna ise “Bana 'Bu kim?' diye sordu, o hiç bilmiyordu. Anlattım, 'Dilan Polat, güzellik merkezleri var' dedim. Güldü geçti” cevabını verdi.