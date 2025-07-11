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Yasemin Sakallıoğlu’dan set öncesi kötü haber! “Hala kendime gelemedim”

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yasemin Sakallıoğlu’dan set öncesi kötü haber! “Hala kendime gelemedim”
Yasemin Sakallıoğlu, Zehirlenme, Sağlık, Komedyen, Sosyal Medya, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla zehirlendiğini açıkladı. Kendini kötü hissettiğini belirten isim “Berbat bir gün. Dikkat edin” diyerek takipçilerini uyarmayı ihmal etmedi.

Annesi ve ailesiyle ilgili çektiği videolarla sosyal medyada popüler hale gelen Yasemin Sakallıoğlu, 2014 yılında ‘Bizum Hoca’ filmiyle kamera karşısına geçti. Sonraki sene ise ATV’deki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Lütfiye karakteriyle seyirci karşısına çıktı. 2020’de Şahan Gökbakar’ın yönettiği Zengo’da oynadı. 

Daha birçok projede yer alan Sakallıoğlu, “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” gösterisini yazarak Türkiye'de Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde tek başına sahneye çıkan ilk kadın komedyen oldu.

Samimi mizah anlayışıyla çok sevilen isim sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor ve gündelik yaşamından paylaşımlar yapıyor. 

“BERBAT BİR GÜN…

Enerjisiyle dikkat çeken Yasemin Sakallıoğlu son olarak kötü bir haberle gündeme geldi. Sakallıoğlu 7 milyon takipçili Instagram hesabından zehirlendiğini şu sözlerle açıkladı:

“Bunu bu sabah zehirlendiğimi anlamadan önce çekmiştim. Sonrası berbat bir gün. Dikkat edin kuzum. Sularda mı bir şey var ya da yediklerimizde mi bilmiyorum. Ama ben dahil birçok kişide bu durum yaşanıyor bu ara. Hala kendime gelemedim, midem fena ve yarın sabah setim var. Ama izlemenize baya var. Sabah iyi uyanmayı diliyorum.”

Yasemin Sakallıoğlu’dan set öncesi kötü haber! “Hala kendime gelemedim” - 1. Resim

Sakallıoğlu’na çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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