Yavuz Bingöl’ün ameliyatına engel! Son durumu belli oldu
Safra kesesinde tespit edilen taş nedeniyle hastanede tedavi gören Yavuz Bingöl'ün ameliyatı ertelendi. Operasyon için enfeksiyon değerlerinin düşmesi beklenirken Bingöl’ün sağlık durumuna ilişkin menajeri Erden Demir'den açıklama geldi.
Türk halk müziğinin tanınan isimlerinden Yavuz Bingöl, safra kesesinde oluşan taş nedeniyle Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 62 yaşındaki şarkıcının sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken ameliyat planında değişikliğe gidildi.
EŞİNDEN HASTANE ODASINDAN PAYLAŞIM
Tedavi sürecinde sanatçıyı yalnız bırakmayan eşi Nilşah Ağaoğlu Bingöl, sosyal medya hesabından hastane odasında çekilen bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Eşinin elini tuttuğu anları yayınlayan Ağaoğlu Bingöl, paylaşımına "Hastalıkta sağlıkta tamam da, MR’da neden" notunu düştü.
AMELİYAT TARİHİ DEĞİŞTİ
Doktorların yaptığı değerlendirmelerin ardından Yavuz Bingöl'ün ameliyat edilmesine karar verilmiş ve operasyonun bugün gerçekleştirilmesi planlanmıştı. Ancak sanatçının enfeksiyon değerlerinin henüz istenilen seviyeye gerilememesi nedeniyle ameliyatın ileri bir tarihe alındığı öğrenildi.
MENAJERİ SON DURUMUNU AÇIKLADI
Yavuz Bingöl'ün menajeri Erden Demir, yaptığı açıklamada şarkıcının enfeksiyon değerlerinin düşmesinin beklendiğini bildirdi. Demir, bu nedenle operasyonun iki gün ertelendiğini ifade etti. Yavuz Bingöl’ün hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.
KONSERİNİ DE İPTAL ETMEK ZORUNDA KALMIŞTI
Yavuz Bingöl, geçtiğimiz temmuz ayında da safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle Malatya'da vereceği konseri iptal etmişti. O dönemde sağlık durumunun ciddi olmadığını açıklayan sanatçı, safra kesesinin alınması için ilerleyen bir tarihte ameliyat olmayı düşündüğünü belirtmişti.