Safra kesesinde tespit edilen taş nedeniyle hastanede tedavi gören Yavuz Bingöl'ün ameliyatı ertelendi. Operasyon için enfeksiyon değerlerinin düşmesi beklenirken Bingöl’ün sağlık durumuna ilişkin menajeri Erden Demir'den açıklama geldi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Türk halk müziğinin tanınan isimlerinden Yavuz Bingöl, safra kesesinde oluşan taş nedeniyle Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 62 yaşındaki şarkıcının sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken ameliyat planında değişikliğe gidildi.

EŞİNDEN HASTANE ODASINDAN PAYLAŞIM

Tedavi sürecinde sanatçıyı yalnız bırakmayan eşi Nilşah Ağaoğlu Bingöl, sosyal medya hesabından hastane odasında çekilen bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Eşinin elini tuttuğu anları yayınlayan Ağaoğlu Bingöl, paylaşımına "Hastalıkta sağlıkta tamam da, MR’da neden" notunu düştü.

Yavuz Bingöl’ün ameliyatına engel! Son durumu belli oldu

AMELİYAT TARİHİ DEĞİŞTİ

Doktorların yaptığı değerlendirmelerin ardından Yavuz Bingöl'ün ameliyat edilmesine karar verilmiş ve operasyonun bugün gerçekleştirilmesi planlanmıştı. Ancak sanatçının enfeksiyon değerlerinin henüz istenilen seviyeye gerilememesi nedeniyle ameliyatın ileri bir tarihe alındığı öğrenildi.

Yavuz Bingöl’ün ameliyatına engel! Son durumu belli oldu

MENAJERİ SON DURUMUNU AÇIKLADI

Yavuz Bingöl'ün menajeri Erden Demir, yaptığı açıklamada şarkıcının enfeksiyon değerlerinin düşmesinin beklendiğini bildirdi. Demir, bu nedenle operasyonun iki gün ertelendiğini ifade etti. Yavuz Bingöl’ün hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Yavuz Bingöl’ün ameliyatına engel! Son durumu belli oldu

KONSERİNİ DE İPTAL ETMEK ZORUNDA KALMIŞTI

Yavuz Bingöl, geçtiğimiz temmuz ayında da safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle Malatya'da vereceği konseri iptal etmişti. O dönemde sağlık durumunun ciddi olmadığını açıklayan sanatçı, safra kesesinin alınması için ilerleyen bir tarihte ameliyat olmayı düşündüğünü belirtmişti.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala