Yeşilçam’ın ödüllü yönetmeni koronavirüsten hayatını kaybetti

13 Aralık 2023 14:44 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 14:57

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

‘Yedi Kocalı Hürmüz’ , ‘Ölümsüz Adam’ , ‘Jilet Kazım’ , ‘Akrep’ , ‘Berduş’ gibi başarılı filmlerde yönetmenlik koltuğuna oturan ve Türk sinemasına sayısız eser bırakan ödüllü yönetmen Yılmaz Atadeniz, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Yılmaz Atadeniz’in ölüm haberini oyuncu Zafer Algöz sosyal medyadan duyurdu. Acı haberi paylaşan Algöz, “Yeşilçam’ın enteresan filmlere imza atan yönetmeni Yılmaz Atadeniz ağabeyimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

"BABAMA COVID TEŞHİSİ KONULDU"

Atadeniz’in 13 Aralık 2023'te Sarıyer'deki bir hastanede covid-19’dan hayatını kaybettiği öğrenildi. Kızı Işık Atadeniz "Babama covid teşhisi konuldu. Ciğerlerinde enfeksiyon oluşunca yoğun bakıma alındı. Bu sabah da kaybettik" dedi.

Ünlü yönetmen için yarın Bebek Camii’nde düzenlenecek olan tören sonrası Aşiyan Mezarlığına defnedilecek.

YILMAZ ATADENİZ KİMDİR?

1 Şubat 1932’de İstanbul’da doğdu. Kabataş Erkek Lisesi mezunuydu. Kurgucu ve film yönetmeni olan abisi Orhan Atadeniz‘in ani ölümünden sonra Erman Film Stüdyosunda çalışmaya başladı.

Sinema alanındaki dernek ve sendikalarda kurucu olarak yer aldı. Sine-Sen (Sine-Kamder) derneğinin kurucusu ve iki devre başkanlığını yaptı, 1988‘den ölümüne kadar Film

Yapımcıları Derneği Yönetim Kurulu’nda görev aldı. 1989’da II. Ankara Film Festivali ve 1992 ‘de Altın Koza Film festivali Jüri Başkanlığında bulundu.

2007 Ocak’ta SE-SAM Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığına geldi. 2020 yılı itibarıyla başkanlık görevini yürütmekteydi.

2008 yılında 45. Antalya Film Festivalinde, 2012 yılında Konya Selçuk Üniversitesinde Onur Ödülü aldı.

Yılmaz Atadeniz’in başlıca filmleri arasında “Çare Sende Allahım”, “Talihsizler, Küskünüm”, “Afacan, Donanmanın Gülü”, “Cilalı İbo”, “Maceralar Kralı”, “Julverin İki Sene Mektep Tatili”, “7 Kocalı Hürmüz”, “Yılmayan Şeytan”, “Maskeli Beşler”, “Kafkas Kartalı”, “Kadıhan”, “Yemende Bir Avuç Türk”, “Kader Arkadaşım”, “Kanije Kalesi”, “Akıncılar”, “Sarı Necmiye” ve Turhanoğlu Çal Hasan bulunuyor.