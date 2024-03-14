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Haberler > Magazin > Yeşilçam’ın usta yapımcısı Arif Keskiner’e veda: Tabutunu dostları omuzlarda taşıdı

Yeşilçam’ın usta yapımcısı Arif Keskiner’e veda: Tabutunu dostları omuzlarda taşıdı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yeşilçam’ın usta yapımcısı Arif Keskiner’e veda: Tabutunu dostları omuzlarda taşıdı

Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

Maden, Kapıcılar Kralı ve Selvi Boylum Al Yazmanlım'ın da aralarında bulunduğu birçok filmin yapımcılığını üstlenen Arif Keskiner, son yolculuğuna uğurlandı. Kadir İnanır, Kerem Alışık, Talat Bulut, Bedri Baykam gibi birçok ünlü ismin katıldığı törende Keskiner’in tabutunu sevenleri ve dostları omuzlarında taşıdı.

Yeşilçam filmlerinin ünlü yapımcısı Arif Keskiner için Teşvikiye Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törene Zafer Algöz, Hüseyin Avni Danyal, Kadir İnanır, Kerem Alışık, Talat Bulut, Bedri Baykam, Kubat, Berhan Şimşek, Gürsel Tekin ve Menderes Samancılar'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler katıldı.

Yeşilçam’ın usta yapımcısı Arif Keskiner’e veda: Tabutunu dostları omuzlarda taşıdı - 1. Resim

“ANILARIMIZIN MÜSTESNA YERLERİNDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK”

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, yaptığı açıklamada, "Arif Keskiner aslında sinemacı diye bilinir ama Sinema Sevenler Derneği olarak açtığı Çiçek Bar, belki de kültür hayatının bütün insanlarının bir araya geldiği, edebiyat ve sanatın konuşulduğu önemli bir mekandır. Bence bu toprakların yetiştirdiği güzel insan kavramı varsa, bu güzel insan kavramının karşılığını dolduran önemli insanlardan biridir." dedi.

Keskiner'in çok vefakar ve arkadaş canlısı olduğunun altını çizen Kocatürk, şunları kaydetti:

"Bu toprakların değeri olan şiirleri, türküleri ondan güzel kimse okuyamazdı. Ben onun dost meclisinde bulunmaktan ve onun kitaplarını yayınlamaktan dolayı bahtiyarım. İyiliğin ne olduğunu, güzel bir hayat yaşamanın ve güzel insan olarak hayatı sürdürmenin ne olduğunu onda gördüm. Onun için ona veda ederken de bir türkü sözleriyle veda ettim. 'Ölüm var, ayrılık yok' diye biten bir türkü vardı. O anılarımızın en müstesna yerlerinde yaşamaya devam edecek."

Yeşilçam’ın usta yapımcısı Arif Keskiner’e veda: Tabutunu dostları omuzlarda taşıdı - 2. Resim

“RUHUMUZDA ÇİÇEKLER AÇTIRAN BİR İNSANDI”

Oyuncu Kerem Alışık da Keskiner'in yüreğinde insan sevgisi olduğunu belirterek, "Ruhumuzda çiçekler açtıran bir insandı. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Cenaze namazının ardından uğurlanan Keskiner'in cenazesi, Kilyos Demirciköy Mezarlığı'na defnedildi.

Yeşilçam’ın usta yapımcısı Arif Keskiner’e veda: Tabutunu dostları omuzlarda taşıdı - 3. Resim

Yeşilçam’ın usta yapımcısı Arif Keskiner’e veda: Tabutunu dostları omuzlarda taşıdı - 4. Resim

Yeşilçam’ın usta yapımcısı Arif Keskiner’e veda: Tabutunu dostları omuzlarda taşıdı - 5. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Anadolu Ajansı
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