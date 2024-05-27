Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Atan çiftinden kızları ile ilk aile pozu

2022 yılında evlenen oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Atan, anne olmanın heyecanını yaşıyor. Sevilen çiftin geçtiğimiz hafta kız bebekleri dünyaya gelmişti. Kızlarına Mira Milena adını veren ikiliden ilk aile pozu geldi.

Savaşçı dizisinde rol aldıktan sonra tanışan ve arkadaşlıkları mutlu bir ilişkiye dönüşen Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Atan 2 sene önce evlendi. Çift beraberliklerini bebekle taçlandırdı.

RİSKLİ BİR DOĞUM GEÇİRDİ

Evliliklerinde iki yılı geride bırakan Atiksoy ile Atan, geçtiğimiz hafta bir kız bebek sahibi oldu. Riskli bir doğum geçiren Yıldız Çağrı Atiksoy acilen doğuma alındı. Taze anne baba, kızlarına Mira Milena adını verdi.

“KIZÇEM ARAMIZA BİRAZ BİZİ KORKUTARAK KATILMAK İSTEDİ”

İlk kez çocuk sahibi olma sevincini yaşayan oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, kızlarıyla pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafların altına ise şu notu düştü:

“21 Mayıs 2024... Hayatımın en korkunç günü olarak başlayıp, en mucizevi gününe dönüşerek tarihime kazınmıştır. Yolculuğumuza dahil ettiğimiz İnsanların önemini bir kez daha hatırlattı hayat bize. Önce her zaman Rabbim’e sonsuz şükür. Sonra da Mira Milena’mızı sağ salim kucağımıza almamızı sağlayan başta canımız doktorumuz ve ekibine hayat boyu minnettar olacağım. Kızçem aramıza biraz bizi korkutarak, biraz da aceleci davranarak katılmak istedi. Annesi gibi sabırsız çıktı.

Şükürler olsun ki hikayemiz mutlu bitti. O yüzden sonraki 21 Mayıs’lar benim için sadece mutluluğun, aşkın, mucizenin, tarifsiz duygularımın adı olacak.

Dünyamıza hoş geldin Miloş’um. İsmini kendin seçtin, isminle geldin, isminle yaşa Milena…”

MİRA MİLENA NE DEMEK?

Mira ismi gücü ve başarıyı temsil eder. Mira ismi Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinde geçer. Milena ise zarif ve sevilen kız anlamına gelir. Aynı zamanda güzel, hoş, sevimli manalarını da taşır.