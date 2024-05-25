İddialar doğru çıktı, ilk fotoğraf geldi! Somer Sivrioğlu ile Ayşe Özyılmazel birlikte

Somer Sivrioğlu ile Ayşe Özyılmazel arasındaki ilişki iddiaları doğru çıktı. 25 Mayıs doğumlu ünlü şefin doğum gününü Özyılmazel romantik bir paylaşımla kutladı. Fotoğrafa ise “İyi ki doğdun canım sevgilim” diye not düştü.

MasterChef programının jüri koltuğunda oturan sempatik şef Somer Sivrioğlu’nun şarkıcı-yazar Ayşe Özyılmazel’e gönlünü kaptırdığı iddia edilmişti. Söylentiler doğru çıktı.

Somer Sivrioğlu kısa bir süre önce genç oyuncu Aslı Turanlı ile görüntülenmişti ancak aralarında epey yaş farkı olan ikili yalnızca arkadaş olduklarını belirtmişti. Ünlü şefin adı daha sonra gazeteci ve yazar Ayşe Özyılmazel ile anılmaya başlandı. Öyle ki Somer Sivrioğlu’nun Atina’da gideceği tatili iptal edip soluğu Özyılmazel’in yanında aldığı öne sürüldü. İkilinin gizli gizli görüştüğü de söyleniyordu.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Yaklaşık 2 aydır haklarında söylenti çıkan Somer Sivrioğlu ile Ayşe Özyılmazel’den nihayet ilk paylaşım geldi. Ünlü şarkıcı, 22 Mayıs doğumlu başarılı şefin doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Sivrioğlu’nun fotoğrafını paylaşan Özyılmazel, “İyi ki doğdun canım sevgilim” notunu düştü. Daha sonra ise pasta ve kalp emojisi koydu.

BERLİN'DE TATİLDELER

Öte yandan ikilinin Almanya’da tatilde olduğu yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıktı. Çift dün gece Fenerbahçe Beko-Panathinaikos’un Turkish Airlines EuroLeague yarı finalini izlemeye gitti. İkiliye Somer Şef’in Avusturalya’da yaşayan oğulları Deniz Sivrioğlu da eşlik etti.