Yıldız Tilbe’den faiz gelirine tepki: Beni günaha sokuyorsunuz!

Yıldız Tilbe’nin bankadaki parasının bilgisi dışında faize yatırıldığını öğrenince verdiği tepki sert oldu. Ünlü şarkıcı, “Beni günaha sokuyorsunuz” diyerek tepki gösterdi. Faiz gelirini kabul etmeyen isim, parayı ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe’nin bankadaki parasıyla ilgili yaşadığı olay, “Gel Konuşalım” programında gündeme geldi. Programda konuşan Seray Sever, Tilbe’nin bilgisi dışında parasının faize yatırıldığını öğrenince duruma tepki gösterdiğini ve elde edilen faiz gelirini ihtiyaç sahiplerine dağıttığını anlattı.

FAİZ KAZANCINI KABUL ETMEDİ

Seray Sever’in canlı yayında anlattıklarına göre, Yıldız Tilbe’nin banka hesabında bulunan ve uzun süre kullanılmayan yüklü miktardaki para, iddiaya göre sanatçının bilgisi dışında faize yatırıldı. Durumu sonradan öğrenen Tilbe’nin faiz kazancını kabul etmek istemediği ve banka yetkililerine tepki gösterdiği belirtildi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITTI

Sever, Tilbe’nin kazancı kendisine almadığını, paraları küçük keseler hazırlayarak ihtiyaç sahiplerine dağıttığını aktardı. Ünlü sanatçının bu süreçte keseleri de kendi elleriyle hazırladığı ifade edildi.

GAZZE’YE DESTEĞİYLE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Yıldız Tilbe, yardım çalışmalarıyla daha önce de gündeme gelmişti. Sanatçının, Gazze’de kurulması planlanan çadırkent projesi için 300 bin dolar bağışta bulunduğu açıklanmıştı. Söz konusu bağışın o dönemde yaklaşık 13 milyon liraya karşılık geldiği belirtilmişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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