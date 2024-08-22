Youtube kanalı açan Cristiano Ronaldo’dan rekor! 1 günde ulaştığı abone sayısı ağızları açık bıraktı

Portekizli dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Youtube kanalı açtı. 1 günde 14 milyondan fazla aboneye ulaşan isme Youtube tarafından plaket gönderildi. Başarılı futbolcunun sevincini çocuklarıyla paylaştığı video, kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Futbol dünyasında birçok rekorun altında imzası bulunan 39 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bu kez bambaşka bir rekor kırdı.

RONALDO DUYURDU: YOUTUBE KANALIM SONUNDA BURADA

Ünlü futbolcu, ‘UR Cristiano’ ismini taşıyan bir YouTube kanalı açarak tanıtımını yaptı. “Bekleyiş sona erdi! Benim YouTube kanalım sonunda burada! Abone olun ve bu yeni yolculukta bana katılın” sözleriyle duyuru yapan Ronaldo, Youtube hesabının linkini vermeyi ihmal etmedi. Kanala 90 dakika içinde 1 milyondan fazla abone kaydoldu.

YOUTUBE TARAFINDAN PLAKET GÖNDERİLDİ

Ronaldo’nun tanıtımının ardından kısa sürede hesaba 10’dan fazla video yüklendi. Birkaç saat içinde 1 milyonun üzerine çıkan abone sayısı nedeniyle Ronaldo’ya YouTube tarafından ‘Gold plaket’ gönderildi.

Yıldız futbolcu sevincini çocuklarıyla paylaştığı videoyu Instagram’a yükledi. Altına ise “Ailem için bir hediye. Tüm Sıuuu abonelerine teşekkür ederim” notunu düştü.

1 GÜNDE 14 MİLYON ABONE

Ardından kanalın takipçi sayısı daha da yükseldi ve 1 günde 14 milyon aboneye ulaştı. Şimdi ise YouTube’un ünlü isme 10 milyon üzeri takipçiye ulaşan kişilere gönderdiği ‘Diamond’ plaketi göndermesi bekleniyor.