Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malzemeler:



2 su bardağı un

1 adet yumurta

1 çay bardağı su

Yeteri kadar tuz



İçi için:

150 gram az yağlı kıyma

2 adet soğan

Yarım demet maydanoz

3 su bardağı et suyu

Sosu için:

Sarımsaklı yoğurt

Kırmızı toz biber

Tereyağı

Hazırlanışı

Önce un, yumurta, su ve tuzu yoğurarak sert bir hamur yoğurun. Hamuru 20 dakika dinlendirin. Kıyma, maydanoz, rendelenmiş soğan ve tuzu iyice karıştırıp mantının içini hazırlayın. Hazırladığınız hamuru oklava yardımı ile kalın bir yufka halinde açın. Yufkayı birer santimlik küçük parçalar halinde kesin. Parçaların kare şeklinde olmasına dikkat edin. Bu karelerin her birine birer parça kıymalı harçtan koyup karşılıklı iki köşesinden elinizle kapatın. Bunları önceden yağladığınız tepsiye döşeyin. Mantı tepsisini fırına sokup üzerleri kızarana kadar 20 dakika 200 derecelik fırında pişirin. Kızarmış mantıların üzerine et suyunu güzelce gezdirin. Yine fırına sürüp mantı suyunu çekinceye kadar pişirin. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve kırmızı biberli tereyağı gezdirin. Sıcak olarak servise sunun.