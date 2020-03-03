Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Bakanı Süleyman Soylu’nun AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel Fontelles ve AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile bir araya geldiği bildirildi.