Yeni Parti’de 160 kişilik Parti Meclisi’nin belirlenmesinin ardından gözler Özgür Özel’in A Takımı'na çevrildi. Özel’in parti meclisi toplantısının ardından yeni Merkez Yönetim Kurulu’nu açıklaması bekleniyor. Yeni MYK’nin 17 ila 20 kişiden oluşması öngörülüyor. Burhanettin Bulut Özgür Karabat'ın yeniden MYK'ya alınması bekleniyor.

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14–15 Kasım 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı’nda Özgür Özel'in 160 kişilik PM ve 15 kişilik YDK listesi belli olmuştu.

Kurucular Kurulu tarafından genel başkana verilen yetki doğrultusunda PM üye sayısı 10 kişi daha artırılarak 160'a yükseltilmişti. Artışın, politika geliştirme grubuna yönelik yoğun talep nedeniyle yapıldığı belirtilmişti.

Yeni listede Özel'e yakın isimler Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın almaması ise dikkat çekmişti.

Kurultayın ardından gözler bugüne çevrildi. Özgür Özel bugün genel merkezde ilk Parti Meclisi toplantısını gerçekleştirecek. Toplantının ardından yeni Merkez Yönetim Kurulu’nun açıklanması bekleniyor.

Yeni Parti’de karar günü! Özel’in A takımı belli olacak, listede hangi isimler var?

KİMLER MYK'YA GİRECEK?

CNN Türk muhabiri Melike Görür Demirkıran, canlı yayında beklentileri şöyle aktardı:

Yeni parti kuruluş kurultayını yapmasının ardından gözler bugüne çevrilmiş durumda. Bugün Özgür Özel Merkez Yönetim Kurulu'nda kimlerin olacağına karar verilecek ve bugün duyurulacak. Bilindiği üzere bir kuruluş kurultayı yapılmıştı ve o kurultayda parti meclisi netleşmişti. CHP'de 60 olan parti meclisi sayısı yeni partinin kuruluşunda 80'e çıkmıştı. Kurultay'da ise 150 olmasına karar verilmişti. Ancak son dakika değişikliğiyle kurultay devam ederken o sayı 160 olmuştu. İşte o 160 kişi arasında kimler MYK'ya girecek bugün bunun cevabını öğrenmiş olacağız.

Yeni Parti’de karar günü! Özel’in A takımı belli olacak, listede hangi isimler var?

“MYK'NIN DA SAYISININ ARTTIRILMASI BEKLENİYOR”

Sayının çok olmasının nedeni ise kimsenin dışarıda bırakılmamasıydı. İşte bu nedenle MYK'da da yine benzer bir adım atılır mı bu merak ediliyor. Çünkü Özgür Özel ile birlikte MYK'da toplam10 kişi bulunuyor. Bu sayının 17 ila 20 kişi arasında olması bekleniyor. Yani MYK'nın sayısı arttırılacak çünkü parti meclis sayısı bir aile yüksek. Bu nedenle de MYK'nın da sayısının arttırılması bekleniyor.

Yeni Parti’de karar günü! Özel’in A takımı belli olacak, listede hangi isimler var?

LİSTEDE KİMLER OLACAK?

Peki kimlerin olmasını bekliyoruz? Özellikle ismi iddianamelerde geçen Burhanettin Bulut Özgür Karabat'ın yeniden MYK'ya alınması bekleniyor. Baktığımız zaman ilk kurulduğunda yeni parti bu isimler MYK'da yoktu. Ancak yeni MYK'da o isimlerin yeniden olması bekleniyor. Bu oldukça önemli bir ayrıntı. Aynı zamanda eğitimden, sağlıktan, tarımdan, ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılıkların da yine MYK'da yer alması bekleniyor. Özellikle parti meclisi 3'e bölünmüştü. Yasamadan sorumlu olanlar, baktığımız zaman örgütten sorumlu olanlar ve aynı zamanda politika geliştirme kurulu. İşte politika geliştirme kurulundan saydığımız o genel başkan yardımcılık.

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