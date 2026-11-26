CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, liderlerinin uzlaşı sürecini AK Parti, MHP, DEM Parti ve CHP’nin içinde olduğu “Millî Mutabakat Hükûmeti” kurulmasına kadar sürdürebileceğini belirtiyor.

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CHP’de genel seçimlere ilişkin dikkati çeken senaryolar gündeme geliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, Terörsüz Türkiye süreciyle başlayan uzlaşının AK Parti, MHP, DEM Parti ve CHP’nin içinde olduğu “Millî Mutabakat Hükûmeti” kurulmasına kadar uzanabileceğini belirtiyor.

Anayasa değişikliği konusunda da iş birliği yapılabileceğini ifade eden kurmaylar, yarı başkanlık veya “Türk tipi parlamenter sisteme” geçilebileceğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir dönem daha görevine devam edebileceğini ve Kılıçdaroğlu’nun başbakanlık görevini üstlenebileceğini öne sürüyor.

CHP’nin gündeminde AK Parti ve MHP ile ittifak kurmak var: Kılıçdaroğlu’nun istediği formül

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