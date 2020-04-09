Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Lübnanlı mevkidaşı Hitti telefonda görüştü. Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Bakan Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
09.04.2020 - 23:34 | Son Güncelleme: 09.04.2020 - 23:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hitti ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hitti,
695285 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/695285.aspx
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