Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ve normalleşme süreci hakkında görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi
02.06.2020 - 16:36 | Son Güncelleme: 02.06.2020 - 16:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ve Çad Dışişleri Bakanı Şerif Mahamat Zene ile telefonda görüştü.
Kaynak: AA
Etiketler : Dışişleri Bakanı,Mevlüt Çavuşoğlu,
708427 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/708427.aspx
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