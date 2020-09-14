Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştüğü belirtildi. Açıklamada Çavuşoğlu’nun ABD’li mevkidaşı ile Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ı konuştuğu aktarıldı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı ile görüştü
14.09.2020 - 21:17 | Son Güncelleme: 14.09.2020 - 21:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
731880 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/731880.aspx
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