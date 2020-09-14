Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştüğü belirtildi. Açıklamada Çavuşoğlu’nun ABD’li mevkidaşı ile Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ı konuştuğu aktarıldı.