Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "İki gün önce ben de Libya'daydım. Libya'da yeni kurulan hükümete destek vermemiz lazım. Ülkede bulunan çok sayıda yabancı ve paralı askerin çekilmesi konusunda hem fikiriz. Libya'ya verilen desteğin geri çekilmesi doğru değil. Yabancı savaşçı ile meşru mevcudiyet karıştırılmamalı" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in başarıları ile Türkiye ve Almanya olarak gurur duyduk" dedi.

Çavuşoğlu, Almanya ile ilgili, "İkili ticaretimiz hızlı şekilde artıyor. Bu sene 40 milyar doların üzerine çıkabileceğini görebiliyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Charles Michel ile yaşanan koltuk krizi hakkında, "Biz Türkiye olarak protokol kurallarının ne olduğunu biliyoruz. 2023'te Dışişleri Bakanlığı'nın 500'üncü yılını kutlayacağız. Türk misafirperverliği de herkes tarafından bilinir. Buradaki tablo bizden kaynaklanmıyor, Konsey ve Komisyon arasındaki rekabetten kaynaklanıyor" dedi.

Çavuşoğul açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bugün AB ülkeleri içinde de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamayanlar var"

"AB ile olumlu bir atmosfer var. Bunda Almanya'nın payı büyük ancak artık somut adımlar atma zamanı da gelmiştir. 18 Mart Mutabakatı da hayata geçirilmeli"

"(Kovid-19 aşısı) Elbette şirketlerin telif haklarına saygı duymak gerekiyor. Ama ortak üretim konusunda ülkelerin daha iyi iş birliği yapması gerek"

Maas: "Almanya olarak yapıcı bir ilişkiyi savunuyoruz"

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, "Almanya olarak her zaman Türkiye'yle yapıcı bir ilişkiyi savunuyoruz" dedi.

Maas, "Türkiye, NATO içinde çok önemli bir müttefikimiz. Almanya bunu her zaman vurguladı. Gelecekte de çok büyük önemi olacaktır" açıklamasını yaptı.

Heiko Maas, Türkiye-AB ilişkileri ile ilgili, "Geçen sene zor bir yıldı. Bu sene daha iyi bir yıl olacağa benziyor" dedi.