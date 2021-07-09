Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Edinilen bilgilere göre, kayyum atanan belediyelerle teşkilat arasında zaman zaman bazı idari sıkıntıların olduğunun aktarılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan “Önemli olan hizmettir. Belediye başkanları, milletvekilleri ve teşkilat uyumlu çalışsın” dedi.

Toplantıya katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele, kadına yönelik şiddet, uyuşturucu ve kayyum atanan belediyelerin son durumuyla ilgili bir sunum yaptı. Sunumun ardından değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kayyumlara çok ciddi yatırım desteği verildi. Ulaştırma alanında yapılan yatırımlar diğer illere kıyasla çok yüksek düzeyde. Bu yatırımları iyi anlatın” diye konuştu.

VATANDAŞI İKNA EDİN

Pandemi süreciyle ilgili değerlendirmelerin de yapıldığı toplantıda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, şimdiye kadar 55 milyon doz aşının yapıldığı, bu ay sonuna kadar toplumun yüzde 75’inin aşılanmasının hedeflendiği anlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşıya karşı gelenler var. Buna aldırış etmeden ‘toplumsal bağışıklık için bu işin şart olduğunu’ anlatmamız lazım. Herkes aşısını yaptırmalıdır. Vatandaşları ikna etmemiz gerekiyor. Aşıya karşı olmanın ne ilmi ne akli karşılığı var” dediği öğrenildi.

‘PKK’NIN SURİYE KOLU’ KİTABI

Öte yandan, toplantıda MKYK üyelerine İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan’ PKK/PYD Terör Örgütünün Suriye Kolu’ kitabı dağıtıldı. Kitapta, PKK ile PYD/YPG ilişkisi delilleriyle anlatılıyor. PKK ile PYD/YPG ilişkisini ortaya koyan ifadelere, ele geçirilen örgütsel dokümanlara, üst düzey örgüt mensuplarının açıklamalarına ve irtibatlarına dikkat çekiliyor. Kitapta ayrıca, PYD/YPG içerisinde etkisiz hâle getirilen ve İçişleri Bakanlığı’nın terörden arananlar listesinde bulunan üst düzey teröristlerle ilgili bilgilere fotoğraflarıyla yer veriliyor.

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