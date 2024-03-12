Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Politika > 8. Yargı Paketi yürürlüğe girdi: Adalet Bakanı Tunç'tan ilk mesaj

8. Yargı Paketi yürürlüğe girdi: Adalet Bakanı Tunç'tan ilk mesaj

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
8. Yargı Paketi yürürlüğe girdi: Adalet Bakanı Tunç&#039;tan ilk mesaj
Adalet Bakanı, Haber

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

8. Yargı Paketi'nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası Adalet Bakanı Tunç paylaşım yaparak "Hayırlı olsun" mesajı verdi.

8. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Tunç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"8. Yargı paketi olarak bilinen, yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılarak hızlandırılması, hak arama hürriyetinin genişletilmesi, suçla etkin mücadelenin sağlanması, kişisel verilerin etkili bir şekilde korunmasını amaçlayan ve bazı önemli düzenlemeleri içeren Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı ve 12.03.2024 tarih ve 32487 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hayırlı olsun."

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'li dergiden skandal analiz! Türkiye'nin dış politika hamleleri rahatsız etti - PolitikaABD'li dergiden skandal analiz!AK Parti hükûmetleri, 21 yılda 100 milyar dolar yatırım yaptı! Üç büyükşehre merkez para akıttı - PolitikaMerkez, üç büyükşehre para akıttıEski CHP’li Bakan İstemihan Talay'dan Mersin uyarısı: ‘Garson Devlet’ kent uzlaşısı ile denize inecek! - PolitikaMersin’de kirli hesap yapılıyorDEM Parti adayı Mehdi Öztüzün, HÜDA PAR adayıyla fotoğraf çektirince ihraç edildi - PolitikaDEM Parti Batman adayı Mehdi Öztüzün için kararını verdiMurat Kurum'dan İmamoğlu'na mesaj: "Bırakın aday olmayı istifa etmeli" - Politikaİmamoğlu'na mesaj: Bırakın aday olmayı istifa etmeliAK Parti'den İmamoğlu'na 'para sayma' görüntülerine ilişkin kritik 6 soru - Politikaİmamoğlu'na 'para sayma' görüntülerine ilişkin kritik 6 soruMurat Kurum'dan 'Ocak yanmıyordu' iddialarına cevap - Politika'Ocak yanmıyor' iddialarına cevap verdiCHP'de para sayma görüntülerinin arkasında rant mı var? - PolitikaCHP'de para sayma görüntülerinin arkasında rant mı var?AK Parti'den CHP lideri Özel'e yol göndermesi: "25 dakikaya biz düşürdük, keyfini çıkar" - Politika"25 dakikaya biz düşürdük, keyfini çıkar"'Hamas'la görüşmem' diyen Özgür Özel’den Filistin açıklaması - Politika"Ramallah'ta Mahmut Abbas'la görüşeceğim"
Sonraki Haber Yükleniyor...