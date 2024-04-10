Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > 9. Yargı Paketi Meclis'e geliyor: Ceza sistemi de soyadı değişikliği de pakette

9. Yargı Paketi Meclis'e geliyor: Ceza sistemi de soyadı değişikliği de pakette

Düzenleyen:
- Güncelleme:
9. Yargı Paketi Meclis&#039;e geliyor: Ceza sistemi de soyadı değişikliği de pakette

Politika Haberleri

Bakanlık tarafından hazırlanan 9'uncu yargı paketi bayram sonrası Meclis gündemine gelecek. Paketin öncelikli maddesi cezasızlık algısının ortadan kalkması olacak. Yargı paketinde ayrıca soyadı düzenlemesi ile hakim ve savcıların terfi sistemine yönelik de güncellemeler yer aldı. 

Seçim gündemi ve bayram dolayısıyla çalışmalarına ara veren Meclis, 16 Nisan'da mesaisine başlayacak. Meclis'te ilk olarak yargıda yeni düzenleme ele alınacak. 

Adalet Bakanlığı, hazırlanan 9'uncu yargı paketini bayram sonrası Meclis gündemine sunacak. 

Paketin öncelikli maddelerinden biri, cezasızlık algısının kırılmasına yönelik düzenleme olacak. Bu doğrultuda, denetimli serbestliğin cezayla orantılı hale getirilmesi öngörülüyor.

Hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi formülü üzerinde duruluyor.

İlgili Haberler

SOYADI DÜZENLEMESİ DE PAKETTE

Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak.

İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.

TERFİ SİSTEMİ GÜNCELLENECEK

Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.

Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.

İlgili Haberler

SPORDA ŞİDDET

Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.

Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.  

Düzenleyen:  - Politika
Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! Gözler ABD'den gelecek kritik veride
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı - PolitikaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajıAK Parti 7, CHP 15 partiyi ziyaret edecek! İşte siyasi partilerin bayramlaşma programı - Politikaİşte siyasi partilerin bayramlaşma programıUğur Dündar, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını reddetmişti: Gerçek Tarık Akan'ın kitabında ortaya çıktı! - Politika'TRT Genel Müdürü' iddiası Tarık Akan'ın kitabında!BBP lideri Destici'den Müslüman ülkelere çağrı: İsrail'le bütün ilişkileri dondurun - Politika'İsrail'le bütün ilişkileri dondurun!'İyi Parti bölünmenin eşiğinde! Kurultayı kaybedenler yeni parti arayışına girecek - Politikaİyi Parti bölünmenin eşiğinde!MHP'li Akçay'dan Özgür Özel'e uyarı: Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayın! - Politika'Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayın!'
Sonraki Haber Yükleniyor...