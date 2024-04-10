9. Yargı Paketi Meclis'e geliyor: Ceza sistemi de soyadı değişikliği de pakette

Düzenleyen: Çağla Çağlar 10 Nisan 2024 11:16 - Güncelleme: 10 Nisan 2024 11:35 - Güncelleme:

Politika Haberleri

Bakanlık tarafından hazırlanan 9'uncu yargı paketi bayram sonrası Meclis gündemine gelecek. Paketin öncelikli maddesi cezasızlık algısının ortadan kalkması olacak. Yargı paketinde ayrıca soyadı düzenlemesi ile hakim ve savcıların terfi sistemine yönelik de güncellemeler yer aldı.