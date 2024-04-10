9. Yargı Paketi Meclis'e geliyor: Ceza sistemi de soyadı değişikliği de pakette
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Bakanlık tarafından hazırlanan 9'uncu yargı paketi bayram sonrası Meclis gündemine gelecek. Paketin öncelikli maddesi cezasızlık algısının ortadan kalkması olacak. Yargı paketinde ayrıca soyadı düzenlemesi ile hakim ve savcıların terfi sistemine yönelik de güncellemeler yer aldı.
Seçim gündemi ve bayram dolayısıyla çalışmalarına ara veren Meclis, 16 Nisan'da mesaisine başlayacak. Meclis'te ilk olarak yargıda yeni düzenleme ele alınacak.
Adalet Bakanlığı, hazırlanan 9'uncu yargı paketini bayram sonrası Meclis gündemine sunacak.
Paketin öncelikli maddelerinden biri, cezasızlık algısının kırılmasına yönelik düzenleme olacak. Bu doğrultuda, denetimli serbestliğin cezayla orantılı hale getirilmesi öngörülüyor.
Hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi formülü üzerinde duruluyor.
SOYADI DÜZENLEMESİ DE PAKETTE
Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak.
İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.
TERFİ SİSTEMİ GÜNCELLENECEK
Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.
Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.
SPORDA ŞİDDET
Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.
Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.