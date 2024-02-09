AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz duyurdu: AK Parti'nin tüm aday listeleri hazır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yarına kadar bütün adayları belirlemiş olacaklarını ifade ederek, "AK Parti'nin tüm aday listeleri hazır" dedi.

Yerel seçim öncesi partilerin aday belirleme süreçlerinde sona yaklaşıldı. Partilerden birbiri ardında adaylık açıklamaları geliyor. Adaylık süreçlerine dair son açıklama da AK Parti'den geldi.

'YARINA KADAR BÜTÜN ADAYLARI BELİRLEMİŞ OLACAĞIZ'

CNN Türk'e konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin aday belirleme süreçlerine ilişkin yarını işaret etti. Çok dinamik bir süreç olduğuna dikkat çeken Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonraki süreç de çok hızlı geçecek. Bu zamana kadar da partiler yoğun bir çalışma içinde oldu. Biz anketlerle başlayan, temayüllerle devam eden bir adaylık süreci belirledik. Yarına kadar bütün adayları belirlemiş olacağız. AK Parti'nin tüm aday listeleri hazır. Biz son derece titiz bir çalışmanın sonucu olarak adayları belirliyoruz. Hangi ilkelerle, hangi ilkelerle adayların belirleneceği gibi hususlarda çok net kararlar alıyoruz. Akşamdan sabaha adayımız değişmez. Bir karar vermişsek bunun arkasında büyük bir emek var." ifadelerini kullandı."

MHP İLE İTTİFAK AÇIKLAMASI: MASADA ÇOK KOLAY ANLAŞTIK

MHP ile süren görüşmelere ilişkin bilgi veren Yavuz, "13 toplantı yaptık. Hangi illerde ortak aday gösterileceği konusunu çalıştık. İki partinin karlı olacağı bir tabloyu nasıl oluşturacağımız üzerinde çalıştık. Nerede ittifak yapacaksak, 2019'da nasıl bir zemin oluşturacaksak onun üzerinden gideceğimizi kararlaştırdık. Zemin belli, anlaştık biz. İlke bazlı bugüne geldik. Masada çok kolay anlaştık. Bundan sonra da böyle olacak" şeklinde konuştu.

'MASADA KONUŞULANLARIN DIŞARIYA SAÇILMASINI DOĞRU BULMUYORUZ'

Yeniden Refah Partisi ile yerel seçimlerde ittifak görüşmelerine ilişkin konuşan Yavuz, "Yeniden Refah Partisi ile 4 toplantı yaptık. Nurettin Taş bey, Doğan Ayda hoca ile oturduk. Bu masada her şeyi konuşalım dedik. Bakış açıları farklı olabilir. Konuşuyor olmak çok önemli. Masada konuşulanların dışarıya saçılmasını doğru bulmuyoruz. Çıkıyorsa da konuşulanların doğru aktarılması lazım. Biz bir şey açıklarsak doğru açıklarız" dedi.

Yeniden Refah'ın ittifak karşılığında istediği illere ilişkin ise Yavuz, "Bir birbirimize karşılıklı tekliflerde bulunduk. Büyükşehirler, ilçeler bazında teklifler getirdiler. Biz bunun olmayacağını söyledik, karşı teklif getirdik. Bizim tekrar konuşuruz dediğimiz noktada cumartesi günü açıklama yaptılar. Masada Kocaeli ve Malatya'nın ismi geçti. Ama Sakarya'nın ismi geçmedi. Ben her şeyi not alan bir adamım. Karşılıklı bir müzakere yürüttük" şeklinde konuştu