AK Parti'den istifa edip YRP'den aday olan Kasım Gülpınar: Halkın talebini Cumhurbaşkanı'na iletmediler

AK Parti'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olan Mehmet Kasım Gülpınar, istifa süreciyle ilgili Urfa halkının mevcut yönetimden memnun olmadığını ve kendisini başkanlık koltuğunda görmek istemesine karşılık AK Parti'den aday gösterilmediğini söyledi. Halkın talebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilmediğini iddia eden Gülpınar, yetkilileri ve bölge vekillerini işaret etti.

AK Parti'den istifa eden eski Cumhurbaşkanı Danışmanı ve MKYK Üyesi Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden Urfa Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak gösterilmişti. Gülpınar'ın istifası ve ardından gelen adaylığı eleştirilerin hedefine oturmuş, aday gösterilmediği için istifa ettiği iddia edilmişti.

TGRT Haber'de gazeteciler Cem Küçük ve Fatih Atik'in sorularını cevaplayan Gülpınar istifasıyla ilgili olarak adaylık sürecinde halkın talebinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmediğini öne sürdü.

'HALK BENİ İSTİYOR'

Gülpınar, başkan adaylığının kariyer planlamasında olmadığını ifade edip, "halkın kendisine yönelik yoğun talebi' sonrası böyle bir karar aldığını söyledi.

'Aday yapılmadığı için istifa etti.' iddialarına cevap veren Gülpınar, 'Varsa eğer, Kasım Gülpınar'ın müracaatını çıkarsınlar o zaman" sözleriyle Şanlıurfa halkının kendisini istediğini tekrarladı.

'HALKIN TALEBİ CUMHURBAŞKANINA İLETİLMEDİ'

AK Parti'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül'ün adaylığına itiraz etmediğini söyleyen Gülpınar, "Benim hiçbir adaya itirazım yok. Ben yine söylüyorum, Sayın cumhurbaşkanımız son 3 MYK toplantısında 'Halkın istediği aday olacak' dedi. Ben net ve emin bir şekilde diyorum halk bunu istedi. Halk mevcut yönetimden memnun değil ve değişim talebinde bulundu. Urfa siyasetinde halk net bir şekilde iletti." diyerek yapılan anket ve raporların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilmediğini söyledi.

"Halkın talebinin yukarıya ulaşması lazım" diyen Gülpınar, "Cumhurbaşkanı halkın burada nabzını tutacak durumda değil. Oradaki yetkililer bunu iletmek zorunda." ifadelerini kaydetti.

'BENİ PARTİMDEN AYIRANLAR BELLİ'

"AK Partili yetkililer o danışmanlar o raporları gönderenler AK Parti kaybetsin ister mi?" sorusuna da cevap veren Gülpınar, "Ben de bu soruyu sordum. Herkes kazanıyor olabilir, Urfa AK Parti'nin kalesi olabilir... Bütün adaylar başımın tacı, ben açık ve net iddia ediyorum. Ben istemediğim halde halk istiyor.

Kasım Gülpınar'ı sevmeyebilirsiniz partiyi ve sayın cumhurbaşkanını düşünüyorsanız en yüksek oyu alacak adayı seçmek zorundasınız. Şu an Urfa'da yapılan "ben daha az oy almaya razıyım" gibi bir anlayış tezahür ediyor.

'Kim istemiyor?' sorusuna ise 'Beni partimden ayıranlar bellidir. Bunu söylemek benim görevim değil. Sadece bunun böyle olmaması gerekti' şeklinde cevap verdi.