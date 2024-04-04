AK Parti'nin itiraz ettiği Gümüşhane'de sonuç değişmedi

AK Parti'nin Gümüşhane'deki seçim sonuçlarına itirazı değerlendirildi. Oylar yeniden sayıldı fakat sonuç değişmedi.

31 Mart yerel seçimleri sonrası itiraz süreçlerinin sonuçları belli olmaya başladı. AK Parti'nin itirazını kabul eden Merkez İlçe Seçim Kurulu, 16 bin 742 seçmenin oy kullandığı 80 sandığın 65'inde oyları yeniden saydı.

SONUÇ DEĞİŞMEDİ

Sayım sonucu MHP adayı Vedat Soner Başer'in oyu 2 artarak 6 bin 692'ye, AK Parti'nin adayı Ercan Çimen'in oyu ise 4 artarak 6 bin 145'e yükseldi.

İtiraz üzerine yapılan yeniden sayım, sonucu değiştirmedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Gümüşhane Belediye Başkanlığına MHP'li Vedat Soner Başer seçilmişti.