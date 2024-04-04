CHP'den 5 ilçede seçime itiraz! Şimdiye kadar 12 CHP'li başkan mazbata aldı

CHP, yerel seçimler sonrası 3 ilçe için İl Seçim Kurulu'na başvurdu. Bugün ise 2 ilçe için başvuru yapacaklar. Öte yandan başvurular sonrası Gaziosmanpaşa'da yeniden sayım devam ederken Beykoz'daki yeniden sayım kararı ise kaldırıldı. Şimdiye kadar 12 CHP'li belediye başkanı mazbatasını aldı. Bugün 8, yarın 2 belediye başkanı daha mazbatasını alacak.

31 Mart yerel seçimleri sonrası başlayan itirazlar ve yeniden sayım süreçleri devam ediyor. CHP, Arnavutköy, Ümraniye ve Fatih ilçeleri için İl Seçim Kurulu’na başvurdu. Pendik ve Bahçelievler için ise İl Seçim Kurulu’na bugün başvuru yapacaklar.

GAZİOSMANPAŞA'DA YENİDEN SAYIM DEVAM EDİYOR

Gaziosmanpaşa’da yeniden sayım süreci devam ediyor. Beykoz'da İl Seçim Kurulu’nun kararı üzerine bugün yeniden sayım işlemi başlayacak.

Öte yandan itirazların olmadığı ilçelerde seçilen belediye başkanları da mazbatalarını almaya devam ediyor.

Mazabatalarla ilgili İstanbul'da son durum şu şekilde:

MAZBATASINI ALANLAR

Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Kartal, Maltepe, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri.

BUGÜN ALACAK OLANLAR

Küçükçekmece, Şişli, Beylikdüzü, Kadıköy, Bayrampaşa, Üsküdar, Şile, Çekmeköy.

YARIN ALACAK OLANLAR

Eyüpsultan, Beşiktaş,

İTİRAZ SÜRECİ DEVAM EDENLER

Gaziosmanpaşa, Beykoz, Beyoğlu, Tuzla.

ÖZGÜR ÇELİK: İTİRAZ KABUL EDİLDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de sosyal medya hesabından itiraz süreçlerine ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"YSK’ya yaptığımız itiraz kabul edildi, Beykoz’da il seçim kurulunun yeniden sayım kararı YSK tarafından kaldırıldı.

Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in mazbatasını almasının önünde hiç bir engel kalmadı! Yeniden hoşgeldin Beykoz Belediyesi.

Gaziosmanpaşa’da sayım devam ediyor.

Bahçelievler, Pendik, Ümraniye, Arnavutköy ve Bahçelievler’de itirazlarımız devam ediyor. Sürecin titizlikle takipçisiyiz!"