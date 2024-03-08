Akaryakıt ve ÖTV indirimi için söz verdi: Altınok Ankaralı şoförlerle buluştu

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, otobüs ve minibus şoförleriyle bir araya geldi. Aylık masrafın 100 bin TL'yi aştığını söyleyen Altınok, Ankaralı şoförlere akaryakıt ve ÖTV indirimi için söz verdi.

Yerel seçimlere sayılı günler kala Ankara'da seçim yarışı giderek kızışıyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş'a karşı seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bugün minibüsçüler ve otobüsçüler esnaf odalarını ziyaret etti. Altınok burada akaryakıt ve ÖTV indirimi sözü verdi.

ÖTV VE AKARYAKIT İNDİRİMİ SÖZÜ

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası'nda konuşan Altınok, seçilmeleri halinde toplu taşıma esnafını ekonomik olarak destekleyecek çalışmaları hayata geçireceklerini söyledi. Altınok, "Esnafımızın hep yanında olduk, yanında olmaya devam edeceğiz. En büyük gideriniz akaryakıt ve yedek parça. Aylık 100 bin lirayı buluyor. Maliyetleri azaltmak lazım. 'Peki siz ne yapacaksınız diyeceksiniz?' ÖTV indirimi için elimizden geleni yapacağız. Bunu yaparsak, elektrikli araç alabilirsiniz. Aynı zamanda ayda 30 bin liralık mazot desteği vereceğiz. Altınok, söz verip seçimden sonra bunları silmez. Altınok, sözünü tutar." diye konuştu.

TRAFİK SORUNU ÇÖZÜLECEK

Kentte yaşanan trafik problemini çözerek minibüsçülerin trafikte geçireceği zamanı azaltacaklarını dile getiren Altınok, şunları kaydetti:

"Şu anda borç batağında olan bir Büyükşehir Belediyesi var. 'Ben yardım yapıyorum, yol yapmıyorum' diyen Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı var. Yaptığı yardımlar azalmış, rakamlar elimizde. Daha önce büyükşehir belediyesi bütçesinin yüzde 8'i yardımlara verilirken şu an yüzde 4'ü veriliyor. Dolayısıyla Ankara'nın yüzde 96'lık bütçesi ortada yok. Trafik problemini görüyorsunuz. Minibüsçülerin en çok iş yapacağı saatler akşam ve sabahtır. Bu sorunu çözmek için, alternatif yol ve bulvarlar yapacağız. Elektrikli otobüs ve metro projeleri ile trafiği rahatlatacağız. Otobüsçülerin ve minibüsçülerin yolda harcadığı zamanı azaltıp akaryakıttan tasarruf yapmanızı sağlayacağız."