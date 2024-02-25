Akşener'in eski danışmanı Murat İde, İmamoğlu için seçim şarkısı yaptı

İyi Parti lideri Akşener'in eski basın müşaviri Murat İde, İBB Başkanı İmamoğlu için seçim şarkısı hazırladı. Eski İBB Sözcüsü Ongun da İde'nin hazırladığı şarkıyı paylaşarak İde'ye teşekkür etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısı yayınlandı. İBB Haber sosyal medya hesabından şarkıyı “Gözlerin kapalı dinle İstanbul” başlığıyla paylaştı.

Eski İBB sözcüsü Murat Ongun da şarkıyı sosyal medya hesabından “Bu güzel seçim şarkısını Başkanımız Ekrem İmamoğlu için hazırlayıp, hediye eden Murat İde’ye teşekkürler” notuyla yayınladı.

Şarkının sloganıysa "Aklın yolu İmamoğlu" oldu.

Murat İde, İyi Parti'nin kuruluşundan Kasım 2023'e kadar İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın müşavirliği görevini yürütüyordu.

NE OLMUŞTU?

Murat İde’nin Kasım 2023'te İyi Parti ile yollarının ayrıldığı duyurulmuştu. İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

“Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in Basın Danışmanlığı görevini yürüten Sayın Murat İde’ye bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki meslek yaşamında başarılar dileriz.”