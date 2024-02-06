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    • Ankara'da peş peşe istifalar! Deva ve Gelecek Partisi üyeleri AK Parti'ye geçti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ankara&#039;da peş peşe istifalar! Deva ve Gelecek Partisi üyeleri AK Parti&#039;ye geçti
    Gelecek Partisi, Deva Partisi, AK Parti, İstifa, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yerel seçimler hızla yaklaşırken, Gelecek ve Deva Partilerinde istifa dalgası yaşanıyor! Ankara'da Gelecek ve Deva Partilerinden istifa edip AK Parti'ye geçen isimlere rozetini AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay taktı.

    Türkiye bir kez daha seçim atmosferine girdi. 31 Mart Yerel Seçimleri hızla yaklaşırken partiler arası geçişler sürüyor. İYİ Parti'de yaşanan istifaların ardından bu kez Gelecek ve DEVA Partilerinde dikkat çeken ayrılıklar yaşandı.

    ANKARA'DA İSTİFA DEPREMİ

    Gelecek Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı Gökhan Kolukırık, Gelecek Partisi İl Başkan Yardımcısı Hasan Bayram, Deva Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı partilerinden istifa ederek, AK Parti'ye katıldı.

    Ankara'da peş peşe istifalar! Deva ve Gelecek Partisi üyeleri AK Parti'ye geçti

    AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı hedefimizde beraber yol yürüyeceğimiz Gelecek Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı Gökhan Kolukırık, Gelecek Partisi İl Başkan Yardımcısı Hasan Bayram, Deva Partisi Yenimahalle İlçe Başkanı ve Serhat Mahallesi muhtarı Bahadır Koç'un AK Parti üyeliklerini gerçekleştirdik. Yeni dava arkadaşlarımız ve teşkilatımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Gelecek PartisiDeva PartisiAK Partiİstifa
    Haberler > Politika > Ankara'da peş peşe istifalar! Deva ve Gelecek Partisi üyeleri AK Parti'ye geçti
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