Bahçeli'nin grup toplantısını neden iptal ettiği belli oldu

5 Aralık 2023 15:08 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 15:10

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

MHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) her hafta salı günü saat 10.45'te düzenlediği grup toplantısını bu hafta iptal etti. Ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hasta olduğu şeklinde dedikodular gündeme geldi. Kulislerler de Bahçeli'nin rahatsızlanmış olabileceği şeklinde değerlendirmeler yapıldı.

SEBEBİ BELLİ OLDU

Öte yandan MHP'ye yakın kaynaklar iptal sebebinin, önümüzdeki hafta başlayacak olan bütçe görüşmeleri hazırlıkları olduğunu söyledi.

BÜTÇE GENEL KURULA GELİYOR

Bakanlıkların yaklaşık 1 ay süren Bütçe Komisyonu sunumlarının ardından, Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler tamamlandı. Bunun üzerine 2024 yılı bütçesinin 4-15 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.