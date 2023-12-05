Bahçeli'nin grup toplantısını neden iptal ettiği belli oldu
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Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi
MHP'nin her salı günleri düzenlediği Meclis grup toplantısı bugün iptal edildi. MHP lideri Bahçeli hasta olduğu için iptal edildiği öne sürüldü ancak asıl neden kısa süre sonra ortaya çıktı.
MHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) her hafta salı günü saat 10.45'te düzenlediği grup toplantısını bu hafta iptal etti. Ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hasta olduğu şeklinde dedikodular gündeme geldi. Kulislerler de Bahçeli'nin rahatsızlanmış olabileceği şeklinde değerlendirmeler yapıldı.
SEBEBİ BELLİ OLDU
Öte yandan MHP'ye yakın kaynaklar iptal sebebinin, önümüzdeki hafta başlayacak olan bütçe görüşmeleri hazırlıkları olduğunu söyledi.
BÜTÇE GENEL KURULA GELİYOR
Bakanlıkların yaklaşık 1 ay süren Bütçe Komisyonu sunumlarının ardından, Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler tamamlandı. Bunun üzerine 2024 yılı bütçesinin 4-15 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.