Başkan Genç, Ortahisar'ın borcunu 'algıya müsaade yok' deyip açıkladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı ve önceki dönem Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şimdiki Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın '800 milyon liralık' borç açıklamasına cevap verdi. "Vadesi gelmiş ve vadesi gelmemiş borçlar toplamı 596 milyon 759 bin 292 lira" şeklinde açıklama yapan Genç, algıya müsaade etmeyeceğini söyleyip kalem kalem borçları açıkladı.

AK Parti'den CHP'ye geçen Ortahisar Belediyesi'nin borcunu açıklayan Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Rakamlarla karşılaşınca 3 gün boyunca baş ağrısından uyuyamadım" demişti.

Kaya'nın açıklamalarına jet hızıyla cevap veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı ve önceki dönem Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, tek tek borçları açıkladı.

Trabzon kamuoyunu meşgul eden borç konusu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Genç, “Geçtiğimiz hafta Ortahisar Belediye Meclisimizde gündeme gelen Ortahisar'ın borçlarıyla ilgili olarak Trabzon kamuoyunu bilgilendirmek istiyorum.

TOPLAM BORCU AÇIKLADI

Ortahisar Belediyemizin devrettiği piyasa borçları, yapım ödemeleri, kamulaştırma ödemeleri, vergi borcu ve Toplu Konut İdaremizden binamızı aldığımız borcumuzdan vadesi gelmiş olan borçlarımızın tamamıyla birlikte toplam borcumuz 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla 432 milyon 887 bin 667 liradır.

Bağlı şirketimiz Orbel'in vergi, sigorta borcu dışında başka bir borcu yok. Ne Orbel'in, ne Orkent'in. Aynı döneme ilişkin vadesi gelmiş, tahakkuk etmiş, vadesi geçmiş alacağımız 100 milyon 337 bin 675 TL'dir. Vadesi gelmiş ve tahakkuk etmiş yine 2023 yılının vergi alacakları toplamı 114 milyon 486 bin 994 TL'dir. Dolayısıyla 31 Mart itibariyle Ortahisar Belediyesi’nin 432 milyon 887 bin 667 TL toplam borcu vardır.

Devredilen toplam borcu 417 milyon 471 bin 597 TL. Hem vadesi gelmiş hem de tahakkuk etmiş alacağı bulunmaktadır. Yine İlbank’tan Ortahisar Belediyemize kazandırmak adına güneş enerji sistemi nedeniyle aldığımız 50 milyon 681 bin kredisi var. Yine yapılandırmış olduğumuz vergi borcumuz ve akvaryumumuzu yapmak için kullandığımız krediden kalan borcumuz, TOKİ’nin vadesi gelmemiş olan borçları da dahil olmak üzere Ortahisar Belediyemizin 163 milyon 871 bin 624 TL de vadesi gelmemiş borcu mevcuttur. Vadesi gelmiş ve vadesi gelmemiş olan borçlarımızı topladığımızda Ortahisar Belediyemizin topyekün borcu 596 milyon 759 bin 292 TL’dir. Vadesi gelmiş veya gelmemiş alacaklarımız ve nakte geçirecek olan hazır taşınmazlarımız var. Ortahisar Belediyesi olarak kimin seçileceğine bakılmaksızın bu belediyenin kurumsal olarak ekonomik yapısını sürdürebilirliği noktasında da kendimiz bir hazırlık ve bir projeksiyon ortaya koymuştuk” dedi.

ALGIYA MÜSAADE YOK

Toplumda algı oluşturulmaya çalışılarak popülist davranıldığını dile getiren Başkan Genç, “Güneş enerjisinin kredisini 50 milyon TL olarak hesaba koyuyoruz ama güneş enerjisinin bu dönem içerisinde Ortahisar Belediyesi’ne 200 milyon TL civarında bir gelir getireceğini hesaba koymuyoruz. Bu şekilde değerlendirmemiz lazım. Yani bir varlığı sadece borçlarını böyle ortaya koyup değerlendiremezsiniz. Bu belediye nasıl kurulmuş? Mesela şu anda Ortahisar Belediyesi’nin İlbank kredileri, devam eden kredilerle beraber şu anda devrettiğimiz sadece belediye binasının yapım maliyeti 700 milyon TL’dir. Arsasıyla beraber 1 milyara yakındır.

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Bu belediye kuruldu, kurumsallaştı. Şu anda Ortahisar Belediyesi bütün altyapı hizmetlerini ifa edebilecek asfalt şantiyesi, beton santrali konkasör şantiyesiyle beraber mütekamil bir durumdadır. Ve bütün hizmet ünitelerini eş zamanlı yürütebilecek temizlik hizmetleri dahil olmak üzere fen işleri, destek hizmetlerini yürütebilecek durumdadır. Bu imkan ve kapasiteye sahiptir.

'ŞIK VE ETİK DEĞİL'

Bunun yanı sıra sadece Akvaryum’un sadece yatırım maliyeti 116 milyon TL’dir. Ama döviz olarak yapımı olduğu için bugün güncellendiği zaman 227 milyon TL’dir. Dolayısıyla bu değerleri de ortaya koymamız lazım. Yani popülist davranabiliriz. Siyaset de yapabiliriz. O başka bir şey ama ben şahsıma, 'Ya başkanım şu Ortahisar Belediyesi’ni kurdunuz, bu kadar süre yönettiniz. Borcu, alacağı, geleceğe dair projeksiyonunuz neydi?' diye sorulmasını isterdim. 225 milyonluk TL’lik hazır ürettiğimiz gayrimenkul var. Yani bütün bunlarla beraber bu değerlendirmeyi yapmanızı istiyorum. Ortahisar Belediyesi’nin vadesi gelmiş ve vadesi gelmemiş borçlar toplamı 596 milyon 759 bin 292 TL’dir. Asla 800 milyon değildir. Vadesi gelmemiş borçlara, faizler güncelleme yaparak bir yerlere ulaşmayı çok şık ve etik bulmuyorum. 596 milyon TL vadesi gelmiş ve vadesi geçmiş, gelecek olan dışında bir şey varsa bunu ben kabul ediyorum. Vadesi gelmemiş borçların güncellemeyle beraber, 'TOKİ’nin şu kadar faizleyle beraber Ortahisar Belediyesi'ni bu kadar borç yüküyle bıraktık' gibi toplumda oluşturduğunuz algıya müsaade etmeyeceğim" diye konuştu.