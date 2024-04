Seçimde büyük fark yemişti! Hakan Peker'den günler sonra ilk açıklama

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti'den belediye başkan adayı olan ünlü şarkıcı Hakan Peker, seçim mağlubiyetinin ardından ilk kez konuştu.

Şarkıcı Hakan Peker, yerel seçimlerde İyi Parti'den Safranbolu belediye başkan adayı olmuştu.

1093 oy alarak seçimi 5. sırada tamamlayan ünlü şarkıcı, mağlubiyetin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BU ÜLKEDE SİYASETİN UZMANI YOKTUR"

"Siyasete devam edeceğim, çünkü ben bir adaydım. Kazansaydım, Safranbolu'yu tam anlamıyla bir kültür kenti yapacaktım. UNESCO'nun tarih mirası olarak kabul ettiği bu kent için birçok projem vardı." ifadelerini kullanan Hakan Peker, "Siyaset herkesin hakkıdır ve bu ülkede siyasetin uzmanı yoktur. Ben de bu hakkımı kullanarak aday oldum ve kaybetmekten çekinmiyorum. Her futbolcu her maçta gol atamaz; her zaman kazanamazsınız" diye konuştu.

Safranbolu'daki yerel seçimlerde CHP adayı Elif Köse %47 ile kazanırken, Hakan Peker ise %3.68'de kalmıştı.