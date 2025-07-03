Oyuncu Pelin Karahan'ın 3 milyon liralık keyfi! Bir bakan bir daha baktı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Temmuz 2025 16:35 - Güncelleme: 3 Temmuz 2025 16:40 - Güncelleme:

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Bodrum'da tatilin tadını çıkaran Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay yaklaşık 3 milyon TL değerindeki üç tekerlekli motosikletle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yaz sezonunu Bodrum’da açan oyuncu Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay ve çocuklarıyla tatilin keyfini çıkarıyor. İlgili Haber Kemal Sunal'ın herkesten sakladığı sır yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer... Ünlü çift, önceki gün Bodrum’da objektiflere takıldı. Habertürk’ün haberine göre, basın mensuplarını fark eden Karahan ve Güntay, gazetecilere el sallayarak selam verdi. 3 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ LÜKS MOTOSİKLET DİKKAT ÇEKTİ Ancak asıl dikkat çeken, çiftin kullandığı araç oldu. Karahan ve eşi, yaklaşık 3 milyon TL değerindeki üç tekerlekli lüks motosikletleriyle koyda tur atarken görüntülendi. Gösterişli araç, çevredekilerin meraklı bakışlarını üzerine topladı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız