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Oyuncu Pelin Karahan'ın 3 milyon liralık keyfi! Bir bakan bir daha baktı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Oyuncu Pelin Karahan&#039;ın 3 milyon liralık keyfi! Bir bakan bir daha baktı...
Pelin Karahan, Bedri Güntay, Bodrum, Tatil, Motosiklet, Lüks Araç, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bodrum'da tatilin tadını çıkaran Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay yaklaşık 3 milyon TL değerindeki üç tekerlekli motosikletle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yaz sezonunu Bodrum’da açan oyuncu Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay ve çocuklarıyla tatilin keyfini çıkarıyor.

Oyuncu Pelin Karahan'ın 3 milyon liralık keyfi! Bir bakan bir daha baktı... - 1. Resim

Ünlü çift, önceki gün Bodrum’da objektiflere takıldı. Habertürk’ün haberine göre, basın mensuplarını fark eden Karahan ve Güntay, gazetecilere el sallayarak selam verdi.

Oyuncu Pelin Karahan'ın 3 milyon liralık keyfi! Bir bakan bir daha baktı... - 2. Resim

3 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ LÜKS MOTOSİKLET DİKKAT ÇEKTİ

Ancak asıl dikkat çeken, çiftin kullandığı araç oldu. Karahan ve eşi, yaklaşık 3 milyon TL değerindeki üç tekerlekli lüks motosikletleriyle koyda tur atarken görüntülendi.

Oyuncu Pelin Karahan'ın 3 milyon liralık keyfi! Bir bakan bir daha baktı... - 3. Resim

Gösterişli araç, çevredekilerin meraklı bakışlarını üzerine topladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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