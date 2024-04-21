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TikTok sesinizi kopyalamak için yapay zeka yardımı alacak!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TikTok sesinizi kopyalamak için yapay zeka yardımı alacak!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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Android için yayınlanan TikTok uygulamasının en son sürümü, yapay zeka yardımıyla metinleri sese çeviriyor. Yakında herkesin kullanımına açılacak olan özellik sayesinde TikTok kullanıcıları, seslerini yapay zekaya öğrettiklerinde yapay zeka sesinizi kullanabilecek.

Yapay zeka, büyük ölçüde OpenAI'ın ChatGPT'sinin ortaya çıkışı sayesinde son 18 ay içinde teknoloji dünyasını kasıp kavurdu. Bugün, Instagram ve WhatsApp gibi popüler sosyal medya uygulamaları dahil olmak üzere, bütün platformlar kendi yapay zekalarını duyuruyor.

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Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan TikTok, kullanıcıları için halihazırda bazı yapay zeka özelliklerini kullanıyor. AndroidPolice'nin haberine göre, TikTok şimdi de yeni bir yapay zeka tabanlı metinden sese çevirme özelliğine sahip bir yapay zeka üzerinde çalışıyor.

Android için TikTok uygulamasının en son sürümünde bulunan kodları inceleyen yazılımcılar yeni özelliği keşfettiler. TikTok Ses Kütüphanesi olarak bilinen müzik arşivinin içerisinde "Sesinizi Yapay Zeka ile Oluşturun" isimli yeni bir seçenek buldu. Kaynağa göre bu özellik için şu an henüz resmi bir isimlendirme yapılmadı Ancak kodlarda bulunan terimler ne yapmanız gerektiğini hemen hemen açıklıyor.

Yazılımcılar, yeni özelliğin bazı özelliklerini çalıştırmayı başardı ve ekran fotoğraflarını elde ettiler. Fotoğraflarda "Sadece 10 saniye içinde sesinizin yapay zeka versiyonunu oluşturun! TikTok videolarında metin-konuşma ile kullanabileceksiniz." yazdığı görüldü.

TikTok sesinizi kopyalamak için yapay zeka yardımı alacak! - 1. Resim

YENİ ÖZELLİK YENİ SIKINTILAR GETİRİYOR

Yeni uygulamanın giriş ekranında devam tuşuna bastığınızda, dört adet TikTok Ses Kitaplığı Şartları sayfasından ilkine yönlendiriliyorsunuz. İlk sayfada ses kayıtlarının platform tarafından nasıl yönetildiğini açıklarken, kaydedilen bir sesin TikTok sunucularından nasıl kaldırılabileceğini de sizlere anlatmakta.

Yeni özellik yayınlandıktan sonra TikTok kullanıcılarından sözleşmeyi kabul etmelerini isteyecektir. Büyük ihtimalle TikTok Ses Kitaplığı'nda sesiniz artık herkesin kullanımına açılacak ve dileyen kullanıcı sizin sesinizi kullanarak videolar üretebilecektir. Kullanıcıların seslerini muhtemelen yalnızca bir kez kaydetmeleri gerekeceği, ancak sesi yeniden kaydetme seçeneğinin de olabileceğini tahmin ediliyor.

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TikTok'un yapay zekayla oluşturulan sesi gizli tutacağı ve istenilen zamanda ses kitaplığından silmeye izin verileceği iddia ediliyor. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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