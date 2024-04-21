Snapdragon X Elite ile güçlendirilmiş ilk laptoplar 24 Nisan'da satışa çıkabilir!

Qualcomm, Windows 11 dizüstü bilgisayarlarda kullanılacak olan merakla beklenen işlemcileriyle ilgili 24 Nisan'da önemli bir duyuru yapacak. Şirket bir X (Twitter) gönderisinde "4/24 için bizi izlemeye devam edin" paylaşımında bulundu.

Qualcomm'un çip ailesinin en yeni üyesiyle ilgili ayrıntıları öğreneceğimizi kesin olarak söyleyemeyiz ancak Qualcomm'un duyuracağı her yeni duyuru Snapdragon X ile ilgili olacaktır.

Windows 11 ile çalışacak olan ve merakla beklenen Snapdragon X Elite işlemcili ilk laptoplar çok yakında duyurulabilir. Qualcomm'un kendi geliştirdiği yeni Oyron çekirdekleriyle oluşturulan işlemcileriyle ilgili bir çok performans skoru paylaşıldı. Intel, AMD ve Apple M3 ile kıyaslanan Snapdragon X'in bir çok testte rakiplerini geride bıraktığına dair haberler ortaya çıktı. Artık bekleyiş son bulmuşa benziyor.

Lenovo Yoga Slim 7, Thinkpad T14s Gen 6 ve Samsung'un Book4 Edge'i Snapdragon x Elite'i kullanacak dizüstü bilgisayarlardan bazıları. TomsHardware'in haberine göre icrosoft'un yakında çıkacak Surface Laptop 6'sının da bu çipi kullanacağı tahmin ediliyor.

Qualcomm'un Snapdragon X Elite işlemcilerinde 12 Oyron çekirdeği bulunuyor ve TSMC'nin 4nm üretim tekniği ile üretildi. Bu sayede yonga üreticisi performans konusunda oldukça iddialı. Ortaya çıkan Geekbench 6 test sonuçlarına göre Snapdragon X Elite, tek çekirdek performansında Intel Ultra 7 155H'den %54 daha yüksek performans verebiliyor. Grafik işleme konusunda da belirli alanlarda Apple M3 ve Ryzen 9 7940HS'den daha iyi skorlar aldığı paylaşılmıştı.