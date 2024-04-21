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Haberler > Teknoloji > Meta, yeni yapay zeka aracı olan Meta AI'ı Facebook ve Instagram'da kapatamayacağınızı belirtiyor!

Meta, yeni yapay zeka aracı olan Meta AI'ı Facebook ve Instagram'da kapatamayacağınızı belirtiyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meta, yeni yapay zeka aracı olan Meta AI&#039;ı Facebook ve Instagram&#039;da kapatamayacağınızı belirtiyor!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meta, artık Kanada'da Instagram, Facebook, WhatsApp ve Messenger'a yapay zekasını entegre etti. Ancak bu yeni yapay zeka özelliği kapatılamadığı için herkes tarafından hoş karşılanamayabilir.

Şirket, perşembe günü yaptığı açıklamada, Meta AI'ın "işleri halletmek, öğrenmek, oluşturmak ve sizin için önemli olan şeylerle bağlantı kurmak için" kullanılabileceğini açıkladı. Şu anda Meta AI, Kanada, Avustralya, Gana, Jamaika, Malavi, Yeni Zelanda, Nijerya, Pakistan, Singapur, Güney Afrika, Uganda, Zambiya ve Zimbabve'de kullanılabiliyor.

Meta AI, Meta tarafından geliştirilen yapay zeka uygulaması Llama 3 modelini kullanıyor. Resmi bir Meta AI sohbet robotunun Manhattan eyaletinde bulunan annelere yönelik özel Facebook grubundaki bir sohbete kendisini eklediğini bildirdi. Kullanıcı New York'ta bir okulda çocuğunun olduğu söyledi. Yapay zeka uygulaması grup mesajlarında kullanıcılar ile görüştüğünde bir yanlışlık olduğunu anladı. Gruptan çıkmadan önce yapay zeka kullanıcılardan özür diledi ve mesajlaşmadan ayrıldı. 

Meta, yeni yapay zeka aracı olan Meta AI'ı Facebook ve Instagram'da kapatamayacağınızı belirtiyor! - 1. Resim

"Hata için özür dilerim! Ben sadece büyük bir dil modeliyim, deneyimlerim ya da çocuklarım yok" dedi.

Facebook'un yardım sayfasında, Meta AI'ın etiketlendiğinde ya da birisi "bir gönderide soru sorduğunda ve bir saat içinde kimse cevap vermediğinde" bir grup sohbetine katılacağı belirtiliyor. Grup yöneticileri bu özelliği istediklerinde kapatabiliyorlar.

Bu özellik kapatılabilirken, Meta AI'ın platformlardaki genel varlığı kapatılamıyor. GlobalNews'e konuşan Facebook sözcüsü yaptığı açıklamada alınan bir cevapı beğenmediyseniz, kullanabileceğiniz geri bildirim araçları olduğunu söyledi.

"Meta AI yardımcı bir asistan olmayı hedefliyor. Sorularınıza yardımcı olmak için arama çubuğunda bir yeri var. Bu özelliği devre dışı bırakamazsınız ancak çeşitli sonuçlarla etkileşime geçmek için normalde yaptığınız gibi arama yapabilirsiniz." dedi. 

"Kullanıcıların yaptığı geri bildirimleri, yapay zeka modellerini eğitmek için kullanacağız, böylece potansiyel olarak zararlı hatalar üretme olasılıklarını daha düşük olacak şekilde eğiteceğiz. Sistemlerimizin politika ihlallerini otomatik olarak tespit etme yeteneğini geliştireceğiz" açıklamasını yaptı.

Meta, yeni yapay zeka aracı olan Meta AI'ı Facebook ve Instagram'da kapatamayacağınızı belirtiyor! - 2. Resim

ChatGPT'nin yapay zekaya komut vererek bilgi alma uygulamasının popülerleşmesinin ardından, Google ve X'de dahil olmak üzere, yapay zeka sistemleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Meta'nın yapay zeka entegrasyonu, milyarlarca kullanıcısıyla birlikte, bu tür teknolojinin şimdiye kadarki en büyük yaygınlaşmalarından biri olacak. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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