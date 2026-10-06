Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları nedeniyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti. AK Parti TBMM Grubu, Bozdağ’ın yerine yeni TBMM Başkanvekili seçecek.
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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları gerekçesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekilliği görevinden istifa kararı aldı.
İSTİFASINI SUNDU
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliğinden istifasına yönelik dilekçesini TBMM Başkanlığına sundu.
AK Parti TBMM Grubu, Bozdağ'ın yerine yeni TBMM Başkanvekili seçecek.
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