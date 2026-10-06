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Politika

Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti

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Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Başlık ResmiBekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları nedeniyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti. AK Parti TBMM Grubu, Bozdağ’ın yerine yeni TBMM Başkanvekili seçecek.

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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları gerekçesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekilliği görevinden istifa kararı aldı.

İSTİFASINI SUNDU

Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliğinden istifasına yönelik dilekçesini TBMM Başkanlığına sundu.

AK Parti TBMM Grubu, Bozdağ'ın yerine yeni TBMM Başkanvekili seçecek.


Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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