CHP İstanbul olağanüstü kongreye gidiyor!

8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38.Olağan İstanbul İl Kongresi geçen hafta mahkemece iptal edilmiş CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınmıştı.

Mahkeme bu göreve Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulu atamıştı. Ancak CHP yönetimi bu kararı yok saydıklarını açıklamıştı.

Gelişmelerin ardından Tekin, bugün öğle saatlerinde il binasına gideceğini duyurdu, kargaşa çıktı.

KONGRE TARİHİ 24 EYLÜL

CHP, bunun üzerine büyük kurultayın yanı sıra İstanbul İl Kongresi için de olağanüstü kongre başvurusunda bulundu.

Parti tüzüğünün 43. maddesi uyarınca delegeler tarafından yapılan olağanüstü kongre başvurusu Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na teslim edildi.

Buna göre; İstanbul İl Olağanüstü Kongresi 24 Eylül'de yapılacak.