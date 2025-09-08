Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > CHP İstanbul olağanüstü kongreye gidiyor!

CHP İstanbul olağanüstü kongreye gidiyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP İstanbul olağanüstü kongreye gidiyor!
CHP, İstanbul, Kongre, Olağanüstü Kongre, Gürsel Tekin, Haber
Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP, büyük kurultayın ardından İstanbul İl Kongresi için de olağanüstü kongre başvurusunda bulundu. Buna göre, İstanbul İl Olağanüstü Kongresi 24 Eylül'de yapılacak.

8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38.Olağan İstanbul İl Kongresi geçen hafta mahkemece iptal edilmiş CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınmıştı. 

Mahkeme bu göreve Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulu atamıştı. Ancak CHP yönetimi bu kararı yok saydıklarını açıklamıştı. 

Gelişmelerin ardından Tekin, bugün öğle saatlerinde il binasına gideceğini duyurdu, kargaşa çıktı. 

KONGRE TARİHİ 24 EYLÜL

CHP, bunun üzerine büyük kurultayın yanı sıra İstanbul İl Kongresi için de olağanüstü kongre başvurusunda bulundu.

Parti tüzüğünün 43. maddesi uyarınca delegeler tarafından yapılan olağanüstü kongre başvurusu Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na teslim edildi.

Buna göre; İstanbul İl Olağanüstü Kongresi 24 Eylül'de yapılacak.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD’den AB’ye yeni ültimatom! "Rus enerjisini bırakmazsanız Putin'e yaptırım yok"TÜİK açıkladı! İşte ağustosta en fazla kazandıran yatırım aracı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor! İşte masadaki konular - PolitikaKabinede gündem yoğun! İşte masadaki konularTahliye olduktan 1 gün sonra yeniden cezaevine girmişti! Alaattin Köseler'in tutukluluk gerekçesi belli oldu - PolitikaAlaattin Köseler'in tutukluluk gerekçesi belli oldu!Gürsel Tekin kurmalarıyla ilk kez kamera karşısında: Özgür Özel'e gözdağı! - PolitikaKurmaylarıyla ilk kez kamera karşısındaDevlet Bahçeli'yle ne konuştuğu merak ediliyordu: CHP'nin eski lideri Hikmet Çetin MHP'li Feti Yıldız'la da görüşecek - PolitikaCHP'nin eski lideri o MHP'li isimle de görüşecekÖzel'e yumruk atan Tengioğlu: Çok acı çekiyorum burada tahliyemi istiyorum - PolitikaTengioğlu 'çok acı çekiyor': Tahliyemi istiyorumÖzgür Özel'den merak edilen o soruya cevap: Gürsel Tekin'e randevu veririm, kayyıma değil - PolitikaÖzel: Tekin'e randevu veririm, kayyıma değil
Sonraki Haber Yükleniyor...