CHP lideri Kılıçdaroğlu: Belediyeler, partileri finanse edemez

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Abant kampında yaptığı değerlendirmede belediyeler ile parti arasında mali bir bağ kurulamayacağını belirterek şeffaflık ve dürüstlük vurgusu yaptı. Belediyelerin kişisel veya partisel finansman aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, parti içi disipline dikkat çekerken kurmaylarına olası bir anayasa değişikliği sürecine hazırlıklı olmaları talimatını verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Abant kampında parti kurmaylarıyla yaptığı değerlendirme toplantısında belediyelerdeki duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"BELEDİYELER, PARTİLERİ FİNANSE EDEMEZ"

Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, belediyelerle parti arasında mali bir ilişkinin kurulamayacağını belirterek şunları söyledi:

"Bir parti belediyeden para isteyemez. Belediye parayı bütçeden ödeyemez, ne yapacak rüşvet alacak. Geçen dönem yaşadığımız temel sorun buydu. Belediyelerle parti arasında mali bir ilişki kurulmamalı, kurulamaz. Belediyeler, partileri finanse edemez."

Kılıçdaroğlu, "Bizim ahlaklı belediye başkanlarımız vardı. Parayla tanışınca hayatı değişen belediye başkanı bize zarar verir. Bize sadece vatandaşa hizmet edecek belediye başkanları lazım, burası tertemiz bir parti. Partinin belediyelerden beklentisi de sadece kamu hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesidir. Belediye başkanlarımızın her kuruşun hesabını verebilmesi gerekiyor. Belediyenin imkânlarını kişisel çıkar için kullanan hiç kimseye izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"GİDENLER KENDİLERİ GİTMEDİ, TALİMATLA GİTTİLER"

"Ben kişisel hırslar için siyaset yapmıyorum." diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Kişisel çıkar için siyaset yapanlar CHP'den ayrıldı. Ben kurultay kararında her türlü fedakârlığı yapacağımı söyledim ama gidenler kendileri gitmedi, talimatla gittiler. Biz partiyi kişisel hesapların üzerinde tutmak zorundayız. CHP'de siyaset yapan herkesin önceliği partinin ve ülkenin çıkarları olmalı."

CHP lideri Kılıçdaroğlu, önümüzdeki dönemde Meclis gündemine gelebilecek anayasa değişikliği konusunda da kurmaylarına hazırlıklı olmaları talimatını verdi. CHP'nin anayasa değişikliğine ilişkin tutumunun belli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Anayasanın değişmesi gerektiğini öteden beri biliyoruz. Oturur konuşuruz, konunun uzmanlarıyla değerlendiririz." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN CHP'YE: MİLLET BÖYLE BÖYLE YÜZDE ÜÇTE BIRAKIR

Öte yandan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın önceki gün yaptığı "Seçim sathında millet CHP'ye sahip çıkacak" açıklamasına cevap verdi. Özel, "Bu millet, Atatürk'ün partisini baraj altında da bıraktı. 'Muhalefetin başında durayım, yıllarca muhalefet olayım' derseniz, millet alır böyle yüzde üçte bırakır." ifadelerini kullandı.

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